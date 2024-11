Trois chefs des restaurants Michelin Vietnam récompensés aux Best Chef Awards à Dubaï

Photo : CTV/CVN

L'événement de cette année rassemble des chefs de renommée mondiale tels que Vaughan Mabee d'Amisfield, Albert Adrià d'Enigma, Ángel León d'Aponiente et Floriano Pellegrino & Isabella Potì de BROS …

La 8e édition des Best Chef Awards, organisée à l’Atlantis The Palm, avec le soutien du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï (DET), s’est achevée par une cérémonie spectaculaire à Dubaï, marquant la première fois que cet événement prestigieux se déroulait au Moyen-Orient. Cette année, Les Best Chef Awards ont récompensé 550 chefs de 61 pays, ce qui en fait la plus grande édition à ce jour et témoigne du statut croissant de Dubaï en tant que capitale culinaire.

Les Best Chef Awards constituent un pont pour collaborer et reconnaître des experts culinaires célèbres et émergents à l'échelle locale et mondiale. Ce prix évalue les chefs selon trois critères.

Cette année, The Best, première place, comprend 97 chefs qui ont obtenu plus de 80% de la note maximale et ont démontré d'excellentes compétences culinaires.

World class, le rang suivant, est attribuée à 177 chefs qui ont obtenu un score supérieur à 40% et ont une "expertise de classe mondiale".

Excellent, la troisième rang, récompense 276 chefs exceptionnels pour leurs "contributions notables dans le domaine". Ce rang était réservé aux chefs qui ont obtenu plus de 20% de la note maximale et démontrant d'excellentes compétences culinaires.

Trois chefs vietnamiens figurent sur cette troisième liste.

Dans la liste ci-dessus, Sam Trân et Peter Cuong Franklin sont des chefs d'origine vietnamienne ; et Sam Aisbett est Australien. Gia, Anan Saigon et Akuna sont trois restaurants au Vietnam avec 1 étoile Michelin.

Quỳnh Anh - Tiếu Tùng/CVN