Le Festival du Pho 2024 en République de Corée attire un grand nombre de visiteurs

Le Festival du Pho 2024 s'est tenu les 5 et 6 octobre à Séoul, en République de Corée.

>> L’emblématique phở, le goût du Vietnam France

>> La culture et la cuisine vietnamiennes se dévoilent à Kuala Lumpur

>> Hanoï dans le top 15 des villes gastronomiques les plus attractives au monde

Photo : VNA/CVN

L'événement a attiré un grand nombre de Vietnamiens d'outre-mer, d'étudiants vietnamiens et des amis sud-coréens venant déguster la cuisine vietnamienne.

Dans son discours d'ouverture, Lê Thê Chu, rédacteur en chef du journal Tuôi Tre (Jeunesse), organisateur de cet événement, a déclaré que le Vietnam et la République de Corée entretenaient des relations étroites et que les cultures culinaires vietnamienne et sud-coréenne partageaient de nombreuses similitudes.

Selon lui, le Pho n'est pas seulement un plat emblématique de la cuisine vietnamienne, mais incarne également l'essence et les valeurs culturelles de la cuisine vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a espéré qu'à travers le Festival du Pho, cette spécialité vietnamienne ne cesserait pas d'être un plat de restaurant mais deviendrait un plat familier dans les familles sud-coréennes.

Le parlementaire sud-coréen Ko Min Jeong a exprimé son espoir que grâce aux événements culinaires et culturels, les relations entre les deux pays se développeraient de plus en plus.

VNA/CVN