Bocuse d'Or : première participation du Vietnam à la finale d'un concours culinaire français

Le Vietnam est l'un des cinq représentants de la région Asie-Pacifique à se qualifier pour la finale du concours culinaire mondial Bocuse d'Or 2025.

L'équipe vietnamienne comprendra le chef Vu Xuân Truong et son assistant Nguyên Quang Tâm, accompagnés de deux coachs : le chef Sakal Phoeung, président de l'association Bocuse d'Or Vietnam ; et le chef Daniel Nguyên, de son vrai nom Nguyên Minh Dung.

Ellle se joindra à quatre autres candidats de la région Asie-Pacifique, en provenance d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon et de Singapour.

Vu Xuân Truong, chef cuisinier du restaurant Ola Ola à Vung Tàu (Sud), a marqué l'histoire culinaire du pays en étant le premier Vietnamien à représenter en finale du Bocuse d'Or.



Lors de la conférence de presse organisée en l'honneur de l'équipe vietnamienne à la Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville le 25 octobre, Vu Xuân Truong, 30 ans et chef cuisinier depuis dix ans, a exprimé sa joie et son honneur de représenter le Vietnam dans cette compétition mondiale.

"J’ai le grand honneur de représenter le Vietnam à ce concours culinaire prestigieux. J’ai autant de bonheur que le souci de présenter l’originalité de la cuisine vietnamienne au monde, et je devrai me préparer et travailler encore plus pour ce concours", a-t-il déclaré.

Rendez-vous des grands chefs du monde entier

Le chef Vu Xuân Truong et son assistant Nguyên Quang Tâm, accompagnés par leur entraîneur Daniel Nguyên et le chef Sakal Phoeung, estiment que la finale du Bocuse d'Or à Lyon, en France, sera une opportunité mais aussi un gros défi non seulement pour les cuisiniers vietnamiens mais également pour ceux du monde entier.

L'équipe veut montrer au monde que le Vietnam a de grandes saveurs et spécialités ainsi que des chefs exceptionnels, a déclaré Daniel Nguyên.

“Nous essayons de promouvoir l'identité de la cuisine nationale par tous les ingrédients vietnamiens, avec des cuisiniers vietnamiens et par la saveur vietnamienne à la finale du Bocuse d’Or”, a-t-il indiqué.

D’ajouter qu’il souhaite bénéficier de soutiens tant financiers que médiatiques pour créer prochainement une Académie Bocuse d'Or Vietnam, qui sera considérée comme une importante plate-forme permettant de développer le talent des jeunes cuisiniers au Vietnam.

De son côté, le chef Sakal Phoeung a adressé ses remerciements aux bailleurs et partenaires tels que Mega Market, Annam Group, Upscale, Marou et bien d’autres d’avoir soutenu et accompagné l’équipe vietnamienne tout au long de sa participation à ce concours.

“C’est la première fois que l’équipe vietnamienne est qualifiée pour la finale du Bocuse d’Or, ce qui marque un jalon historique pour la cuisine du pays”, a déclaré le président du Bocuse d'Or Vietnam. Il a également appelé le soutien des bailleurs et des médias pour faire connaître ce concours au public vietnamien.

Pour sa part, Emmanuelle Pavillon-Grosser, consulaire générale de France à Hô Chi Minh-Ville, a félicité l'équipe vietnamienne pour avoir été qualifiée pour la finale du Bocuse d'Or qui se tiendra du 25 au 27 janvier 2025 à Lyon, en France. Elle l'a qualifié de réussite exceptionnelle pour mettre en valeur le talent culinaire des chefs vietnamiens.

Le Bocuse d'Or a été fondé en 1987 par le célèbre chef français Paul Bocuse. Organisé tous les deux ans, il n'est pas seulement une arène pour les meilleurs chefs du monde, mais aussi une scène innovante pour la fusion des cultures culinaires mondiales.

La diplomate française a souligné que Bocuse d'Or était une plate-forme de référence, un rendez-vous pour les grands chefs du monde entier de présenter leurs compétences et leur passion pour la gastronomie.

Texte et photos : Truong Giang/CVN