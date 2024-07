Gastronomie vietnamienne : un voyage à travers les saveurs

Photo : VNA/CVN

Selon Booking.com, les plaisirs gustatifs s’imposent comme la tendance majeure du voyage en 2024. Une enquête menée auprès de 28.000 voyageurs à travers 33 pays et territoires confirme cette appétence croissante pour l’exploration culinaire.

La World Food Travel Association (WFTA) abonde dans ce sens : 81% des touristes internationaux expriment leur désir de découvrir la gastronomie locale lors de leurs déplacements. Ils consacrent ainsi entre 25 et 35% de leur budget de voyage aux plaisirs de la table.

Paradis des gourmets

Le Vietnam s’affirme comme un paradis des gourmets, conquérant les papilles gustatives les plus exigeantes avec ses spécialités culinaires uniques. Des mets emblématiques tels que le phở (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), le bánh mì (sandwich vietnamien), le bún chả (vermicelles au porc grillé et herbes fraîches), le hủ tiếu (plat de nouilles populaire du Sud) et le bánh xèo (crêpes farcies) ont transcendé les frontières pour s’inscrire sur la carte gastronomique internationale.

Preuve de cette reconnaissance internationale, le pays a engrangé ces cinq dernières années (2019-2023) une multitude de prix prestigieux dans les catégories de tourisme culinaire décernées par le World Travel Awards. Ces distinctions illustrent la richesse et la diversité de la gastronomie vietnamienne, qui s’impose comme un atout majeur pour l’attractivité touristique du pays.

De nombreuses publications internationales de renom ont salué la richesse de la gastronomie nationale. Le magazine américain Travel + Leisure a classé le Vietnam parmi les destinations culinaires les plus attrayantes d’Asie, tandis que CNN a consacré un article à la vieille ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), la qualifiant de “paradis gastronomique” et mettant en avant son plat emblématique, le cao lầu (nouilles de riz jaunes au porc et aux craquelins de porc).

Fin 2023, la cuisine vietnamienne a connu une nouvelle consécration internationale en s’affichant sur les écrans géants de Times Square à New York. Des plats tels que le cơm tấm Phúc Lộc Thọ (riz cassé Phúc Lộc Thọ), le bánh mì Huỳnh Hoa (sandwich vietnamien Huỳnh Hoa), le cơm thố Anh Nguyên (riz au pot Anh Nguyên) et le bún bò Huế An Cuu (soupe de nouilles au bœuf de Huê An Cuu) ont ainsi été présentés au cœur de la ville la plus emblématique des États-Unis, suscitant l’admiration et titillant l’appétit des passants.

La Stratégie nationale de développement du tourisme d’ici 2030 reconnaît le tourisme gourmand comme un produit clé pour renforcer la compétitivité et l’image de marque du pays.

Dans cette optique, l’Autorité nationale du tourisme s’engage à développer des produits culinaires touristiques attrayants et de qualité, en mettant l’accent sur des expériences immersives qui permettent aux visiteurs de découvrir l’identité culturelle et la vie locale à travers la gastronomie.

“La gastronomie est un élément essentiel pour créer des émotions chez les visiteurs. Par conséquent, l’industrie de la restauration ne contribue pas seulement à stimuler le développement du tourisme et de l’économie socio-culturelle, mais participe également à la construction de l’image et de la position du Vietnam sur la scène internationale”, estime Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme.

Pham Hai Quynh, président de l’Association nationale du tourisme communautaire (VCTC) et directeur de l’Institut asiatique de développement du tourisme (ATI), met en lumière le potentiel immense de la gastronomie dans le développement du tourisme, en particulier du tourisme durable. Il déclare : “La gastronomie a la capacité de combiner des éléments culturels, historiques et géographiques pour créer des expériences touristiques uniques. À l’ère actuelle, les touristes recherchent avant tout des expériences authentiques qui résonnent avec leurs émotions et leurs valeurs individuelles. De ce fait, la gastronomie joue un rôle majeur dans l’attraction et la fidélisation des visiteurs, en particulier dans le cadre du tourisme durable où la préservation des cultures locales et des ressources naturelles est une priorité absolue”.

Une reconnaissance internationale

Photo : VNA/CVN

Dans le but de préserver, valoriser et promouvoir la culture culinaire vietnamienne vers de nouveaux sommets, l’Association vietnamienne de la culture culinaire (VCCA) a lancé le projet “Développement de la culture culinaire vietnamienne en tant que marque nationale, phase 2022-2024”. Dans le cadre de ce projet ambitieux, la VCCA a reçu 421 nominations de plats en provenance de 60 des 63 provinces et villes du pays.

Après un processus de sélection rigoureux, 121 plats vietnamiens emblématiques ont été retenus, dont 47 du Nord, 37 du Centre et 37 du Sud. Hanoï a l’honneur d’y voir figurer quatre de ses spécialités culinaires : le phở, le bún ốc (soupe de vermicelles de riz aux escargots), le côm du village de Vong (jeune riz gluant du village de Vong), le bún thang (soupe de vermicelles de riz au poulet et aux œufs).

Ces dernières années, la cuisine hanoïenne a été honorée de nombreux prix prestigieux dans le monde entier. Parmi les plus notables, on peut citer : Top 10 des meilleurs plats de rue du monde (National Geographic - 2014) ; Top 10 et Top 50 des meilleurs plats du monde (CNN Travel - 2015, 2016) ; 2e place des 18 villes à la culture culinaire la plus attrayante du monde (Telegraph - 2017).

En 2023, la capitale s’est classée 3e dans la liste des 10 meilleures destinations gastronomiques du monde selon TripAdvisor, le grand site web de voyage américain. Des spécialités comme le bún chả, la glace Tràng Tiên et le café au lait ont obtenu des notes de 4 à 4,5 étoiles sur TripAdvisor.

Plus récemment, la capitale a consolidé sa position en remportant la première place du classement des meilleures destinations gastronomiques en 2024 de TripAdvisor.

Ce prix, “Travelers’ Choice Best of the Best”, est une récompense annuelle prestigieuse décernée sur la base des évaluations et des commentaires de la communauté de TripAdvisor.

En janvier 2024, l’expérience culinaire traditionnelle du Nord dans l’ancien village de Đuong Lâm, en banlieue de Hanoï, a reçu le prix du tourisme durable de l’ASEAN. Avec ses nombreux plats emblématiques et ses classements élevés, la ville attire de plus en plus de visiteurs du monde entier, contribuant à renforcer son statut de destination touristique incontournable.

Des experts estiment que la gastronomie vietnamienne possède des atouts considérables pour conquérir le monde et s’imposer sur les tables les plus prestigieuses.

Comme souligne l’“Artisanne culinaire du Peuple” Pham Thi Anh Tuyêt, la cuisine est à la fois un patrimoine à préserver et une source de créativité prometteuse à des fins commerciales. C’est pourquoi elle constitue un élément indissociable des industries culturelles, en particulier du tourisme. Le tourisme gastronomique, ou plus récemment appelé “tourisme du patrimoine culinaire”, joue un rôle majeur dans l’attraction des visiteurs.

Créer une carte gastronomique

VNA/CVN

Le tourisme culinaire recèle un attrait et un potentiel considérables. Cependant, pour le valoriser efficacement, il est indispensable que le secteur élabore une “carte gastronomique” pour chaque localité et région.

D’après Nguyên Quôc Ky, président de l’Association vietnamienne de la culture culinaire (VCCA), “une carte gastronomique contribuera à la fois à honorer et à préserver l’identité multiculturelle des ethnies vietnamiennes, tout en devenant un moteur de développement socioéconomique”.

C’est dans cet esprit que le projet “Développement de la culture culinaire vietnamienne en tant que marque nationale, phase 2022-2024“ de la VCCA vise à élaborer une “Compilation des 1.000 plats emblématiques” et à numériser cette base de données pour créer une “carte en ligne” et un “musée virtuel” sur la cuisine vietnamienne.

“Pour exploiter pleinement ce potentiel, il est essentiel de renforcer la promotion à tous les niveaux et garantir une qualité irréprochable des plats et des services”, propose Nguyên Thuong Quân, président de l’Association vietnamienne de la formation et de l’emploi des chefs cuisiniers. Avant d’ajouter : “Une collaboration étroite entre les parties prenantes est indispensable : les fournisseurs de restauration, les organismes de gestion du tourisme et les communautés locales. Un accent particulier doit être mis sur le développement d’un contingent de chefs cuisiniers de haute volée, car ils constituent l’une des professions les plus importantes du secteur touristique”.

Le Dr. Pham Manh Cuong, du Collège du tourisme de Hanoï, souligne que l’amélioration de la qualité des ressources humaines dans le secteur du tourisme, en particulier dans la restauration, est une des missions primordiales pour les établissements de formation culinaire au Vietnam.

Formation du personnel

Photo : TT/CVN

Le Vietnam doit s’engager à mettre en œuvre les mesures suivantes : élaborer des programmes de formation rigoureux et adaptés aux normes internationales ; constituer une équipe d’enseignants experts, à la fois théoriquement solides et expérimentés dans la pratique culinaire ; moderniser les infrastructures et les équipements pédagogiques, en dotant les établissements de formation des outils et des technologies les plus avancés pour un apprentissage optimal.

Il s’agit aussi de renforcer les partenariats entre écoles de formation et entreprises du secteur, favorisant ainsi une meilleure adéquation entre les compétences acquises et les exigences du marché du travail, promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la formation, en encourageant les échanges d’expériences et de bonnes pratiques avec des institutions étrangères renommées…

Des statistiques récentes du ministère du Plan et de l’Investissement montrent que le pays compte environ 540.000 grands et petits établissements de restauration, incluant fast-foods, cafés et bars/pubs.

Cependant, seules 30% des travailleurs du secteur sont formés. Afin de renforcer la formation, en particulier des chefs, pour répondre aux besoins des hôtels et restaurants, il est primordial de renforcer les activités de sensibilisation, de conseil professionnel, de diversification des méthodes de formation, et les partenariats internationaux. Des tâches importantes et des priorités absolues.

Huong Linh/CVN