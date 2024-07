Sept restaurants vietnamiens étoilés au Guide Michelin

Trois nouvelles adresses de restauration ont récemment été récompensées d’une Étoile Michelin pour leur cuisine de grande qualité, portant à sept leur nombre dans le pays.

À la cérémonie de dévoilement du Guide Michelin 2024 organisée le 27 juin à Hô Chi Minh-Ville, quatre restaurants qui s’étaient vu décerner l’année dernière une prestigieuse étoile Michelin ont conservé cet honneur. Il s’agit de Gia Restaurant, Hibana by Koki, Tâm Vi à Hanoï et Ănăn Saigon dans la mégapole du Sud. Trois nouveaux restaurants sont cette année décorés d’une étoile : La Maison 1888 à Dà Nang, Akuna Restaurant et The Royal Pavilion à Hô Chi Minh-Ville. Ce dernier a été passé de Michelin Selected (adresses recommandées) reconnu l’année dernière.

Gwendal Poullennec, directeur international du Guide Michelin, a estimé que les trois villes dotées de restaurants récompensés d’une étoile Michelin, que sont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, possédaient toutes leurs propres couleurs. La culture culinaire vietnamienne fait preuve d’une énergie abondante, d’une passion et d’une créativité constante.

“Le Vietnam est devenu une destination attractive sur la carte culinaire mondiale”, a-t-il déclaré.

Photo : CTV/CVN

Prenant la parole à la cérémonie, le chef Sam Aisbett du restaurant Akuna a expliqué que son établissement était spécialisé dans la cuisine européenne avec des influences vietnamiennes. Il s’est dit “très reconnaissant” envers l’équipe du restaurant, soulignant que c’était “leur moment”.

Pour sa part, le chef Wong Fu Keung du restaurant Pavillon Royal s’est dit “touché” d’être reconnu par cette étoile Michelin, qui prouve que “les efforts du restaurant au fil des années n’ont pas été vains”. Pavillon Royal sert une variété de plats (à la carte) ainsi que des menus aux influences cantonaises. Un menu dim sum (raviolis chinois) y est servi à midi.

En plus d’annoncer des restaurants étoilés, Michelin a également élu 58 restaurants Bib Gourmand (Favoris des inspecteurs pour une cuisine de qualité à prix modérés), pour “bonne qualité de nourriture et prix abordables” ainsi qu’une sélection de 99 restaurants (Michelin Selected).

Impression inoubliable

Le nombre d’établissements de restauration ayant obtenu le label Bib Gourmand a doublé l’année dernière, avec 18 à Hanoï, 24 à Hô Chi Minh-Ville et 16 à Dà Nang. Sur les 29 nouveaux sites de cette année, 16 viennent de Dà Nang, cinq de Hanoï et huit de Hô Chi Minh-Ville.

Le nombre de ceux que Michelin a sélectionné a également presque doublé par rapport aux 59 restaurants de l’année dernière, et avec 40 nouveaux établissements récompensés. Hanoï compte 33 restaurants honorés (avec 5 nouveaux), 47 restaurants à Hô Chi Minh-Ville (16 nouveaux) et 19 à Dà Nang.

Dà Nang, nouvelle ville dans le guide culinaire Michelin Vietnam 2024, représente la quintessence de la cuisine du Centre tout en reflétant des influences de la cuisine française, chinoise et d’Asie du Sud-Est. Ses plats laissent une impression inoubliable avec des ingrédients frais au lieu de recettes compliquées, selon le Guide Michelin. Seize nouveaux établissements de restauration de Dà Nang sur la liste Bib Gourmand 2024 portent des noms tels que Bé Ni 2, Indian Aroma Restaurant, Mi Quang Sua Hông Vân.

Photo : CTV/CVN

Les nouveaux restaurants sélectionnés par Michelin à Hanoï comprennent le Bánh cuôn Bà Hoành, spécialisé dans les raviolis fourrés à la viande hachée et aux champignons; Hanoi Garden, alliant cuisine vietnamienne classique et contemporaine; Le Beaulieu, célèbre pour sa cuisine française. Parmi les établissements typiques de Hô Chi Minh-Ville, citons le restaurant végétarien Du Yên, le restaurant de cuisine française Kobe Bistro ou encore Oryz inspiré de la culture culinaire asiatique.

Lors de la cérémonie, le Guide Michelin a également décerné d’autres récompenses. Le Prix du jeune chef a été décerné à Duy Nguyên de Little Bear, un restaurant de la mégapole du Sud. Le prix Sommelier a été décerné à Toàn Nguyên de La Maison 1888 à Dà Nang. Anh Nguyên, de Si Dining, un restaurant de Dà Nang, a reçu le prix du Service.

Cinq critères

Le Guide Michelin est considéré comme le guide culinaire le plus prestigieux au monde, classant les restaurants selon un système “d’étoiles”. Une étoile est attribuée à un restaurant qui “propose une cuisine de bonne qualité, digne de s’arrêter pour en profiter”.

Photo : CTV/CVN

Deux étoiles, c’est “un restaurant avec une cuisine d’excellente qualité, digne de clients fidèles”. Trois étoiles (la plus élevée) est un endroit avec “une excellente qualité de nourriture, digne de venir en profiter en personne”.

En plus des restaurants étoilés, Michelin publie également une liste de restaurants recommandés par Michelin (Michelin Selected) ; d’autres primés dans le système de récompenses spéciales (Michelin Guide Special Awards) et de délicieux restaurants à prix abordables (Bib Gourmand).

C’est la deuxième année que Michelin décerne des étoiles au Vietnam. Les restaurants sont notés chaque année. Les quatre restaurants récompensés d’une étoile l’année dernière l’ont conservée cette année.

Les restaurants étoilés Michelin sont évalués de manière indépendante par un jury anonyme, selon des standards internationaux, sur la base de cinq critères : la qualité des plats, le talent culinaire, l’harmonie des saveurs, la personnalité du chef et l’esthétique des plats.

Actuellement, le Guide Michelin compte des noms de restaurants dans une quarantaine de pays et territoires. Ce manuel a été lancé pour la première fois en 1900 par la société Michelin (France), avec l’engagement d’indiquer aux touristes internationaux et aux convives locaux les meilleurs restaurants du monde, en honorant la cuisine et en promouvant le tourisme.

Câm Sa/CVN