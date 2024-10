Porridge de riz au poulet

Le porridge de riz ( cháo en vietnamien) se consomme le plus souvent accompagné de viande, de poisson, de volaille ou de légumes. Aujourd’hui, nous vous présentons la version au poulet. C’est un plat particulièrement digeste, savoureux et apprécié pour sa légèreté et son pouvoir rassasiant.

Pour 6 personnes

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 2 heures

Ingrédients

- 600 g de poulet

- 200 g de riz

- Petit morceau de gingembre

- 3 tiges de ciboule de Chine, quelques feuilles de coriandre

- 6 têtes de champignons parfumés séchés

- 1 carotte

- 2 jaunes d’œufs

- 4 échalotes

- Nuoc mam (saumure de poisson), fond de volaille

Préparation

- Faire tremper les champignons parfumés séchés dans de l’eau puis les rincer et les émincer.

- Couper la carotte en julienne.

- Peler le gingembre puis le couper en fines lamelles. Peler entièrement les gousses d’ail.

- Pour l’échalote frite : peler et ciseler finement deux échalotes. Dans une poêle, faire frire les échalotes dans de l’huile et les retirer lorsqu’elles sont dorées, puis éponger l’excédent d’huile avec du papier absorbant.

- Ciseler la partie verte de la ciboulette chinoise et les feuilles de coriandre.

Cuisson

- Laver, nettoyer et sécher le poulet, puis le mettre dans une grande casserole avec 3 litres d’eau afin de le couvrir. Porter à ébullition à feu vif et écumer les impuretés à la surface du bouillon. Ensuite, baisser le feu pour maintenir un léger frémissement pendant 30 minutes. Peler et écraser les 2 échalotes restantes, puis les ajouter dans le bouillon avec une cuillère à soupe de nuoc mam et 2 cuillères à soupe de fond de volaille. Retirer le poulet, égoutter et laisser refroidir. Enlever la peau et effilocher la chair en petits morceaux.

- Conserver le bouillon dans la casserole, puis verser les 200 g de riz et porter à ébullition. Cuire à feu doux pendant 30 à 40 minutes en ajoutant du sel. Pendant la cuisson, il est important de mélanger le bouillon avec le riz toutes les 5 minutes. On peut également ajouter le gingembre pelé, la carotte et champignons parfumés. Au bout de 30 à 40 minutes de cuisson, le riz doit avoir l’aspect d’un porridge assez liquide, pas trop compact. Enfin, verser les jaunes d’œuf dans le bouillon et bien mélanger pendant 2 à 3 minutes. Cela donnera une belle couleur jaune au porridge.

- Servir chaud : verser un peu de porridge de riz dans un bol, ajouter quelques morceaux de poulet effilochés, parsemer de ciboulette chinoise, d’échalote frite et de feuilles de coriandre, puis ajouter un peu de poivre. Vous pouvez également rajouter du nuoc mam.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

