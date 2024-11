Phở au poulet

Le phở gà est une soupe vietnamienne traditionnelle composée de nouilles de riz et de poulet, dans un bouillon clair et parfumé. Ce plat est généralement accompagné d’herbes fraîches et parfois de citron ou de piment pour rehausser les saveurs.

Pour 6 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 03h30 minutes

Ingrédients

- 1 poulet (environ 1,5 kg)

- 500 gr d’os de poulet

- 1 oignon coupé en 4 et ½ oignon émincé

- 5 échalotes séchées

- 3 anis étoiles

- 1 morceau de gingembre 2x5 cm

- 20 gr de graines de coriandre séchés

- 1 morceau de cannelle 1x4 cm

- 1 poignée de coriandre, ciboulette

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de fond de volaille

- 2 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.s de sucre

- 1 c.à.s de sel

- Facultatif : piment coupé en rondelle et citron vert coupé en petits morceaux.

Préparation

- Mettre l’oignon, les échalotes et le gingembre sur le feu pour les griller. Lorsque leur peau devient noircie et que le tout dégage une bonne odeur, les retirer et laisser refroidir. Enlever la peau noircie, couper l’oignon en quatre et écraser le gingembre.

- Dans une poêle, à feu doux, faire griller 3 anis étoiles, les grains de coriandre séchés et la cannelle pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils dégagent un parfum agréable, puis les conserver dans un sachet en tissu.

- Laver le poulet et les os de cuisse, puis les égoutter.

Cuisson

- Dans une grande marmite, verser 5 litres d’eau et faire chauffer à feu doux. Ajouter le poulet, les os de cuisse, l’oignon, les échalotes, le gingembre et le sachet contenant la badiane, la coriandre et la cannelle. À l’ébullition, écumer les impuretés et maintenir à feu doux pour obtenir un bouillon clair. Laisser cuire pendant 10 à 15 minutes, puis éteindre le feu et laisser le poulet dans le bouillon pendant 10 minutes avant de le retirer et de le laisser refroidir.

- Désosser le poulet, couper la viande en lamelles et réserver. Remettre les os dans le bouillon et poursuivre la cuisson à feu doux pendant 3 heures pour obtenir un bouillon riche.

- Pendant ce temps, laver la coriandre et la ciboulette, puis les ciseler finement. Émincer l’oignon en fines lamelles.

- Faire tremper les nouilles de riz dans l’eau pendant 30 minutes, puis les cuire dans l’eau bouillante pendant 1 à 2 minutes. Les rincer abondamment à l’eau froide et les égoutter. Pour les réchauffer, les plonger rapidement dans de l’eau bouillante à l’aide d’une passoire à mailles fines avant de les disposer dans chaque bol.

- Porter le bouillon à ébullition, puis disposer les lamelles de poulet sur les nouilles dans chaque bol. Ajouter une cuillère de ciboulette, quelques tiges de ciboule et quelques lamelles d’oignon cru. Verser le bouillon bouillant sur le tout, en ajustant avec du nuoc mam si nécessaire. Parsemer d’herbes aromatiques et servir aussitôt.

- Accompagner chaque bol de pho d’un peu de jus de citron vert et de piment (facultatif). Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/