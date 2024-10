Brochettes de porc à la citronnelle

Les brochettes de porc à la citronnelle sont un plat vietnamien savoureux, composé de morceaux de porc marinés dans un mélange parfumé de citronnelle, ail, sauce de poisson, sucre et épices. Ces brochettes sont un classique de la cuisine vietnamienne, appréciée pour son équilibre gustatif.

Pour 4 personnes

Préparations : 45 minutes

Cuisson : 25-30 minutes

Ingrédients

- 500 g d’épaule de porc

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de sucre blanc

- 2 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 ou 2 gousses d’ail finement hachées

- 1/2 piment oiseau rouge, épépiné et haché (facultatif)

Dans une casserole, verser 1 louche d’eau, le nuoc mam, le sucre puis faire bouillir pendant 2-3 minutes. Laisser refroidir puis verser l’ail et le piment haché puis bien mélanger.

* Sauce d’arachide

- 2 c.à.s de sauce au piment

- 1 cuillère à café (c.à.c) de beurre d’arachide

- 1 c.à.c de sauce de soja noire sucrée

- 10 g d’ail, 5 g de piment finement hachés, ½ c.à.c de sucre, 10 g de graines de sésame torréfiées

- 15 ml de nuoc mam

- Cacahuètes grillées concassées (facultatif)

- Ail, échalotes, citronnelle hachés

- Mélanger le tout dans un bol.

Préparation

- Laver le porc et hacher finement.

- Peler puis hacher les gousses d’ail, échalotes. Laver puis couper la partie en haut des tiges de citronnelle et hacher finement la partie en haut. Garder la partie blanche.

- Dans un bol, verser et mélanger bien le porc finement haché, ail, échalotes, citronnelle hachés, 1 c.à.c du sucre blanc, 1 c.à.s du poudre d’assaisonne, 1 c.à.s du nuoc mam pur et un peu de poivre poudre. Garder cette mixture au frais pendant 2-3 heures.

- Écraser légèrement la partie blanche les tiges de citronnelles.

- Sortir la mixture. Tenir la tige de citronnelle sur une main, une autre main pour enlever une portion suffisante de la mixture puis tasser en boule en serrant la main la mixture sur la tige. Étaler un peu de l’huile neutre avant la cuisson.

Cuisson

- 1re option : au four

Préchauffer le four à 240°C et faire griller 10 à 15 minutes de chaque côté. Le temps de cuisson varie en fonction du type de four.

- 2e option : à la poêle

Chauffer la poêle avec un peu d’huile végétale à feu vif, puis baisser à feu moyen-vif, faire cuire et un peu dorer les brochettes des deux côtés (environ 25-30 minutes les deux côtés).

- 3e option : au barbecue

Étaler les brochettes séparément sur le gril à 20 cm du charbon et laisser cuire jusqu’à ce que les brochettes soient bien cuites et dorées.

Bon succès et bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

