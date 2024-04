Le Guide Michelin conquis par les délices du café vietnamien

Le café au lait glacé est décrit comme un symbole incontournable du pays, le café aux œufs comme une merveille de Hanoï, le bac xiu (café au lait) comme la fusion de trois cultures régionales, le café salé comme une expérience culinaire unique, et le café au lait de coco comme une symphonie tropicale.

Introduit par les Français au milieu du XIXe siècle, le café a survécu aux vicissitudes de l'histoire pour devenir un pilier du patrimoine culinaire vietnamien.

Aujourd'hui, l'expression "aller au café" décrit non seulement le simple acte d’en déguster une tasse, mais aussi celui de profiter d’un moment de camaraderie entre amis ou encore une habitude avant de se mettre au travail.

Le café au lait glacé : une icône du Vietnam

Le Guide Michelin considère le café au lait glacé vietnamien ou cà phê sua da comme un "véritable joyau" du pays. Cette boisson très populaire est préparée filtrant lentement du café finement moulu dans un verre rempli de lait concentré et de glaçons.

Originaire des rues animées de Saigon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville), cette boisson emblématique est née sur des stands de rue et s’étale aujourd’hui jusque dans les menus des établissements cinq étoiles.

Le café au lait glacé est devenu une boisson de base des restaurants vietnamiens du monde entier.

Bac xiu : fusion de saveurs et de cultures

Fabriqué par les Chinois résidant dans le quartier chinois de Saigon au début du XXe siècle, le bac xiu témoigne de la richesse culturelle de Saigon, mêlant des influences traditionnelles chinoises, vietnamiennes et françaises.

Selon la légende, l'amertume du café noir et du café au lait étant peu appréciée par les femmes et les enfants, les Chinois ont eu l’idée d’ajuster le ratio café/lait pour le rendre plus agréable au palais.

Café à l'œuf : une merveille de Hanoï

Le cà phê trung ou café aux œufs est apparu comme une innovation en temps de pénurie pendant la guerre. Face à l'augmentation des prix du sucre et du lait, M. Giang, fondateur du Giang Coffee Shop, a ingénieusement remplacé les produits laitiers traditionnels par des jaunes d'œuf, créant ainsi une crème dorée et veloutée sur une base de café riche, mariant l'amertume à la texture douce et mousseuse des œufs - un délice sensoriel qui a été salué par le Guide Michelin.

Café salé : une aventure culinaire

Originaire de l'ancienne capitale de Huê, le café salé représente la fusion entre tradition et modernité du XXIe siècle ! Ce mélange unique associe des grains de café robusta à une touche de sel, créant ainsi un équilibre délicat entre l'amertume et le sucré, évoquant le caramel au beurre salé.

Servi en plusieurs couches, avec du lait condensé à la base, du café au milieu et une crème onctueuse sur le dessus, le café salé vietnamien est une aventure culinaire unique.

Café au lait de coco : une symphonie de saveurs

Reflet de l'affection du Vietnam pour les délices à base de noix de coco, le café au lait de coco séduit par son mélange exquis de café aromatique, de lait de coco crémeux et de lait concentré sucré. Cette boisson méticuleusement élaborée ravit les papilles gustatives grâce à ses saveurs riches et à sa présentation époustouflante - une expérience qui évoque un paradis tropical.

Cold Brew aux fruits, une touche rafraîchissante

Ajoutant une touche contemporaine à la culture du café au Vietnam, le cold brew (infusion à froid plutôt que préparée à l'eau chaude) a conquis le cœur des citadins dans des villes animées comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï.

En infusant du café d'arabica avec des arômes de fruits exotiques tels que l'orange, le litchi ou l'abricot, cette boisson élève l'expérience du café à de nouveaux sommets de rafraîchissement et de plaisir.

Texte : Trà My Vu/CVN

Photos : My Anh-Cva/CVN