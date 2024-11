Poulet sauté à la citronnelle

Le poulet sauté à la citronnelle et au piment est un plat populaire très apprécié dans la cuisine vietnamienne. Les morceaux de poulet, nappés de sauce sucrée-salée sont délicatement parfumés à la citronnelle et se marient parfaitement avec du riz blanc.

Pour quatre personnes

Préparation : 40 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

- 600 gr de poulet

- 2 échalotes finement hachées

- 2 gousses d’ail finement hachées

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1/2 c.à.s de cassonade

- 2 cuillères à café (c.à.c) de fond de volaille

- 1/2 c.à.c de sel

- 1 c.à.s d’huile végétale neutre

- 1 c.à.s de cassonade pour le caramel

- 2 tiges de citronnelle : 1 tige tranchée en rondelle et 1 finement haché

- Poivre moulu

- Piment haché (facultatif selon goût et envie)

Préparation

Coupez le poulet en petits morceaux (2 x 4 cm). Dans un récipient, mélangez les morceaux de poulet avec 1 c.à.c de fond de volaille, ajoutez la moitié des échalotes et de l’ail, la citronnelle hachée et le nuoc mam. Laissez mariner pendant 20 minutes.

Cuisson

- Dans un wok, préparez un caramel en faisant chauffer le sucre à feu assez vif. Dès que le sucre commence à brunir légèrement, ajoutez de l’eau, mélangez rapidement, puis laissez bouillir 3 à 5 minutes. Éteignez le feu et laissez refroidir.

- Dans un autre wok, faites chauffer 2 c.à.s d’huile. Faites revenir le reste des échalotes et de l’ail haché, mélangez bien pour libérer les arômes, puis ajoutez les rondelles de citronnelle et faites-les sauter pendant 1 à 2 minutes. Ajoutez ensuite les morceaux de poulet avec leur marinade, faites revenir à feu vif pendant 5 minutes, puis incorporez 1 c.à.c de fond de volaille, l’eau caramélisée, 1/2 c.à.c de sel, 1/2 c.à.s de cassonade et mélangez bien.

- Réduisez le feu à moyen et laissez cuire sans couvercle pendant 10 minutes. La sauce va réduire progressivement. Ajustez l’assaisonnement avec du nuoc mam si nécessaire.

Bon succès et bon appétit !

SOURCE : NGUYÊN VAN THANG/CVN

