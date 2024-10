Le porc frit au nuoc mam

Quel délice que le porc frit au nuoc mam (saumure de poisson), parfumé à l’ail et à l’échalote ! La couenne dorée et croustillante, associée aux épices et au nuoc mam en fait un excellent plat, facile à préparer, idéal pour un repas en famille !

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 600 g de poitrine de porc

- La panure

- Nuoc mam

- Sucre

- Fond de volaille

- 1/2 citron, 300 ml d’huile, l’échalote et l’ail haché

Préparation

- Frotter la viande avec ½ cuillère à café de sel pendant 5 minutes puis bien rincer.

- Dans une marmite, cuire la viande dans de l’eau bouillante pendant 5 minutes puis sortir et égoutter.

- Prendre des cure-dents ou des aiguilles pour piquer minutieusement la couenne pour qu’elle devienne croustillante après la cuisson.

- Après avoir piqué la couenne, la frotter avec le demi citron.

- Dans un récipient, disposer la panure et frotter minutieusement les côtés de la viande avec. Réserver.

Cuisson

- Dans une marmite, verser 300 ml d’huile. Dès l’ébullition, mettre la viande et frire au feu moyen des deux côtés. Sortir.

- Retirer l’huile mais garder environ 1 cuillère à soupe (c.à.s) d’huile, verser l’échalote et l’ail hachés et mélanger bien 10 secondes. Verser ensuite 1 louche de nuoc mam, 1 c.à.s du sucre et ½ cuillère à café de fond de volaille et poursuivre la cuisson. Lorsque cette mixture devient plus épaisse, remettre la viande et cuire le tout à feu doux. Tourner régulièrement la viande dans la sauce.

- Sortir et laisser refroidir un peu avant de trancher en lamelles.

- Servir avec du riz blanc et des légumes.

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/