Noël au Vietnam, tout un programme

La semaine dernière, l’esprit de Noël régnait en maître à la Une du numéro 52. Le Père Noël était déjà prêt pour la grande distribution des cadeaux. Le sapin se dressait fièrement, chargé d’étoiles et de guirlandes. Une mise en scène fidèle à ce qui se déroule depuis la mi-novembre dans les rues, les édifices religieux et les centres commerciaux des grandes comme des plus petites villes du pays.

>> À la découverte des mots de Noël

>> Le Vietnam vibrant rayonne à Noël

>> Noël : une saison festive qui ravive la culture communautaire

>> Noël 2025 à Hô Chi Minh-Ville : ambiance festive et féerique

>> Deux concerts caritatifs de Noël à Hanoï pour soutenir les enfants défavorisés

>> Le Nord va remettre son manteau d’hiver pour Noël 2025

>> Un Noël chaleureux et solidaire à la paroisse de Mang Lang

Tout est absolument magnifique, sans fausse note. La magie de Noël s’impose, parée de décorations vives et raffinées, diffusant au sein de la population une énergie joyeuse, presque contagieuse.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ce même numéro 52 annonçait qu’au 15 décembre, le Vietnam avait accueilli son 20 millionième visiteur étranger de 2025, un record historique en 65 ans. Sur les onze premiers mois de l’année, le pays avait déjà enregistré plus de 19,1 millions de voyageurs internationaux, soit une progression de 20,9% par rapport à la même période de 2024.

Cette performance est le fruit de décisions stratégiques prises en faveur de la relance du tourisme, notamment une politique de visas plus souple. S’y ajoutent un réseau aérien en pleine expansion et, plus simplement, un désir renouvelé de voyager, de découvrir d’autres horizons.

Ainsi, des touristes venus du monde entier souhaitent vivre Noël et les fêtes de fin d’année au Vietnam. Certains troquent leurs manteaux contre des chemises à fleurs, leurs bottes contre des sandales ou des tongs - joliment appelées gougounes par les Québécois.

À Hanoï, la foule se presse dans le quartier de Hoàn Kiêm, au carrefour des rues Nhà Tho, Lý Quôc Su et Nhà Chung. Là, un joyau néo-gothique capte tous les regards : l’exceptionnelle cathédrale Saint-Joseph, le plus ancien édifice catholique de la capitale. L’esplanade qui l’entoure figure parmi les sites les plus fréquentés à l’approche de Noël. Illuminée de lumières LED scintillantes, la cathédrale est dominée par une étoile de Noël trônant au sommet du clocher.

À Hô Chi Minh-Ville, c’est le même son de cloche. La cathédrale Notre-Dame de Saigon se distingue par un dispositif d’éclairage LED particulièrement élaboré. Cette année, près d’un millier de kilomètres de guirlandes lumineuses habillent la façade, les deux clochers et les motifs décoratifs. Un système d’illumination met également en valeur les flèches en zinc, transformées pour l’occasion en sapins de Noël.

Les visiteurs en quête de plus de tranquillité privilégient des villes de taille plus modeste, où la féerie de Noël est tout aussi présente, comme Vũng Tàu (Sud) ou Đà Lat (Hauts plateaux du Centre).

Bref, ceux qui ont choisi de passer Noël au Vietnam n’ont rien à regretter. Certains repartiront peut-être avec quelques kilogrammes en plus… mais aussi avec de précieux souvenirs.

Hervé Fayet/CVN