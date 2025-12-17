Le Vietnam est un grand exemple pour les peuples d’Amérique latine

Le secrétaire général du Parti communiste paraguayen (PCP), Najeeb Amado, a déclaré que la lutte du peuple vietnamien pour la libération et la construction nationales est une source d’inspiration profonde pour les mouvements de gauche et les forces progressistes d’Amérique latine.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Paraguay, Najeeb Amado a souligné qu’au cours des trois dernières décennies, les relations bilatérales se sont fondées sur l’amitié, la solidarité et la coopération.

Le Parti communiste paraguayen, a-t-il souligné, a toujours exprimé sa profonde admiration et sa reconnaissance envers le Parti communiste du Vietnam et la lutte héroïque du peuple vietnamien pour l’indépendance, la liberté et la souveraineté nationale.

Selon le dirigeant communiste paraguayen, le processus révolutionnaire vietnamien, de la résistance pour la libération nationale à l’étape actuelle de construction et de développement du pays, est devenu un modèle précieux non seulement pour le Paraguay, mais aussi pour de nombreux pays et mouvements progressistes d’Amérique latine.

Najeeb Amado a estimé que le potentiel de coopération bilatérale demeurait très vaste, englobant des domaines tels que les échanges scientifiques et technologiques, la coopération éducative et la formation universitaire, ainsi que le commerce, le transfert de technologies et le développement durable.

Il a également souligné que les liens culturels et la diversité des traditions, de la gastronomie, des arts et de la musique des deux peuples contribueront à enrichir davantage les relations d’amitié entre le Vietnam et le Paraguay.

Évoquant les années de lutte du peuple vietnamien contre l’agression étrangère, le secrétaire général du Parti communiste paraguayen a noté que le mouvement de solidarité avec le Vietnam s’est rapidement propagé au Paraguay et dans l’ensemble des Amériques.

Il a déclaré que les mobilisations étudiantes et celles des organisations progressistes de base, inspirées par la résistance courageuse du peuple vietnamien face aux puissances envahissantes – d’abord le colonialisme français, puis l’impérialisme américain – ont alimenté l’esprit de lutte et de solidarité internationale.

Najeeb Amado a affirmé que les victoires du Vietnam ont non seulement eu une importance politique et militaire, mais ont aussi profondément influencé la vie idéologique et la culture politique des mouvements de gauche en Amérique latine, notamment au Paraguay.

Concernant la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste paraguayen, Najeeb Amado a salué les progrès récents des échanges et des contacts entre les deux organisations et s’est dit optimiste quant à la possibilité d’élargir cette collaboration à l’avenir.

À son avis, l’expérience accumulée par le Parti communiste du Vietnam au fil des décennies en matière de gouvernance, de gestion des affaires sociales et de promotion du développement économique constitue une référence précieuse pour le Parti communiste paraguayen.

Il a conclu que l’étude, l’échange et l’apprentissage de ces expériences sont essentiels pour que les deux partis comprennent mieux les voies de développement appropriées dans le contexte mondial actuel.

