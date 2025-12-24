L’ambassadeur cubain salue les bases solides du Vietnam pour son progrès national

La réorganisation et la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, conjuguées au dynamisme de l’économie, posent des bases solides permettant au Vietnam d’entrer dans la nouvelle ère du progrès national, selon l’ambassadeur de Cuba, Rogelio Polanco Fuentes, en partageant son point de vue sur les grandes étapes marquantes du Vietnam en 2025.

>> Vietnam - Cuba : échanges théoriques sur le rôle du Parti dans la stabilité macroéconomique

>> Action humanitaire marquante de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba

>> Cuba offre des bourses d’études complètes en médecine à des étudiants vietnamiens

Lors d’un entretien récent accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur cubain a estimé que les efforts déployés par le Vietnam pour rationaliser et restructurer son appareil administratif avaient joué un rôle clé dans l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la gouvernance au cours de l’année écoulée.

Il s’est également dit impressionné par les nouveaux acquis du Vietnam, par l’importance du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) à venir, ainsi que par les perspectives de coopération stratégique entre les deux pays.

Selon le diplomate cubain, la forte croissance des échanges commerciaux internationaux et l’attraction accrue des investissements directs étrangers témoignent de la détermination du Parti et de l’État vietnamiens à transformer la structure de production vers une économie fondée sur l’innovation, la transformation numérique et le développement durable. Il a notamment partagé la vision du Vietnam reconnaissant le secteur privé comme un moteur important du développement global du pays.

Par ailleurs, l’ambassadeur a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, clairement reflétées dans les politiques de protection sociale, en particulier la mise en œuvre d’une feuille de route visant à la gratuité des frais de scolarité pour les élèves de l’enseignement public, de la maternelle au lycée, ainsi que la priorité accordée au développement de la médecine préventive et de la santé communautaire. À ses yeux, il s’agit de préparatifs idéaux à l’approche du XIVᵉ Congrès national du PCV, un jalon stratégique dont les documents sont élaborés sur la base de larges consultations populaires, tout en tirant les enseignements de 40 années de Renouveau et de 15 années de mise en œuvre de la Plateforme pour l’édification nationale durant la période de transition vers le socialisme (complétée et développée en 2011). Il a estimé que le XIVᵉ Congrès définirait la trajectoire stratégique permettant au Vietnam de devenir un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé, à orientation socialiste, d’ici 2045.

Photo : VNA/CVN

S’agissant des relations bilatérales, l’ambassadeur a affirmé que l’amitié Vietnam - Cuba se trouvait aujourd’hui à un stade de maturité. La solidarité fraternelle, bâtie sur une relation spéciale et exemplaire forgée par le Président Hô Chi Minh et le Commandant en chef Fidel Castro, fondée sur un soutien et une entraide mutuels dans les périodes les plus difficiles de l’histoire, avait connu un nouvel élan après les récentes visites de haut niveau du secrétaire général Tô Lâm à Cuba et du Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, au Vietnam. Les deux pays s’orientent désormais vers un programme de coopération économique plus efficace, plus substantiel et plus durable.

L’ambassadeur Fuentes a précisé que les deux pays se concentraient actuellement sur trois axes prioritaires de coopération. Le premier concerne la production alimentaire, à travers des projets d’investissement vietnamiens à Cuba, notamment un projet rizicole appliquant des technologies de pointe afin de renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaires de Cuba. Le deuxième porte sur les biotechnologies, marqué par une coentreprise implantée dans la zone de haute technologie de Hoa Lac pour la production de médicaments cubains directement au Vietnam, au service des soins de santé de la population et de l’exportation vers l’Asie du Sud-Est. Le troisième axe est l’énergie, avec des entreprises vietnamiennes qui déploient activement des complexes solaires à Cuba afin de contribuer à résoudre les difficultés énergétiques du pays grâce aux ressources renouvelables.

L’ambassadeur a également souligné que la mise en œuvre de l’Accord commercial Vietnam - Cuba, avec des droits de douane préférentiels proches de 0%, avait créé une nouvelle dynamique permettant aux entreprises des deux pays d’approfondir leurs échanges commerciaux, à la hauteur de 65 années d’amitié fidèle et indéfectible entre les deux nations.

VNA/CVN