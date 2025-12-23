Le Nord va remettre son manteau d’hiver pour Noël 2025

Le Nord devrait connaître une forte vague de froid pendant la période de Noël, avec une chute significative des températures et un froid généralisé prévu entre le 23 et le 25 décembre, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> Une vague de froid glacial devrait déferler sur le Nord

>> Une vague de froid intense et de fortes pluies guettent le Nord et le Centre

>> Le froid s’essouffle, le ciel s’échauffe mais toussote dans le Nord

Une vague de froid intense devrait toucher le Nord du pays à partir du 23 décembre en fin de journée, entraînant une chute brutale des températures, notamment la nuit et tôt le matin, a prévu le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Photo : VNA/CVN

Avant l’arrivée de cette masse d’air froid, les conditions météorologiques dans le Nord devraient rester fraîches, principalement la nuit et tôt le matin, avec un ensoleillement modéré en journée.

Les températures diurnes dans le delta du fleuve Rouge devraient osciller entre 15 et 18°C, tandis que dans certaines zones montagneuses, elles pourraient descendre en dessous de 14°C.

À partir de la nuit du 24 décembre, l’air froid devrait se renforcer, apportant des averses éparses dans les plaines et les moyennes terres, une nébulosité accrue et une forte humidité. Ces conditions risquent d’accentuer la sensation de froid, surtout la veille de Noël, période où les activités extérieures sont les plus fréquentes.

De manière générale, le temps à Noël dans le Nord du pays devrait refléter les conditions hivernales typiques de cette année, avec des températures plus froides que les années précédentes.

Les autorités conseillent aux habitants de prendre des précautions pour se protéger du froid, en particulier les personnes âgées et les jeunes enfants, et de suivre attentivement les bulletins météorologiques afin d’adapter leurs déplacements et leurs projets de vacances.

Le directeur adjoint du NCHMF, Hoàng Phuc Lâm, a fait savoir que les vagues de froid de cet hiver sont caractérisées par un froid sec, ce qui signifie que les températures les plus basses sont principalement enregistrées la nuit et le matin, tandis que le temps reste relativement ensoleillé et doux en journée.

Ce régime météorologique devrait persister tout au long des mois de décembre 2025 et janvier 2026. À partir de fin février, de faibles pluies et bruines pourraient faire leur retour dans le Nord.

Dans des conditions de froid sec, les chutes de neige sont considérées comme improbables même en haute altitude, le gel et la glace étant les principaux dangers attendus pendant la nuit et tôt le matin.

VNA/CVN