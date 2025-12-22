Le Laos salue les réalisations marquantes du Vietnam après 40 ans de Renouveau

Après 40 ans de mise en œuvre de l’œuvre de Renouveau ( Dôi moi ), le Vietnam a fait preuve d’une constance remarquable sur la voie du socialisme, a défini des orientations de développement appropriées, enregistré d’importantes réalisations socio-économiques et renforcé continuellement sa position sur la scène internationale.

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le ministre lao des Affaires étrangères

>> Boule d'étoffe : le 9e Festival de lancer de "còn" Vietnam - Laos - Chine à Diên Biên

>> L’ambassade du Vietnam rend hommage aux martyrs vietnamiens au Laos

Photo : VNA/CVN

Après 40 ans de mise en œuvre de l’œuvre de Renouveau (Dôi moi), le Vietnam a fait preuve d’une constance remarquable sur la voie du socialisme, a défini des orientations de développement appropriées, enregistré d’importantes réalisations socio-économiques et renforcé continuellement sa position sur la scène internationale.

C’est ce qu’a déclaré Somsavath Lengsavad, ancien membre du Bureau politique et ancien vice-Premier ministre du Laos, à l’occasion du bilan du parcours de développement du Vietnam depuis le VIᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam.

Évoquant les empreintes marquantes des 40 années de Renouveau, Somsavath Lengsavad a exprimé sa profonde admiration pour le courage politique, la clairvoyance et la constance du Parti communiste du Vietnam dans la conduite du pays, permettant à celui-ci de surmonter de nombreuses difficultés et défis pour progresser pas à pas. Selon lui, le succès du Vietnam ne se mesure pas uniquement à ses performances économiques, mais aussi à sa capacité à préserver durablement la stabilité politique et sociale tout au long du processus de rénovation.

Observateur attentif de l’œuvre de Renouveau du Vietnam, Somsavath Lengsavad a rappelé que depuis le VIᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam en 1986, jalon ouvrant une période de Renouveau global, le pays a dû faire face à d’immenses défis économiques, politiques et diplomatiques, dans un contexte international marqué par de profondes mutations. Auparavant, le Vietnam bénéficiait d’un soutien considérable de l’Union soviétique et des pays socialistes d’Europe de l’Est. Toutefois, l’effondrement de l’URSS et la désintégration du système socialiste en Europe de l’Est ont entraîné un bouleversement fondamental de l’ordre mondial, plaçant le Vietnam devant des épreuves inédites.

Dans ce contexte particulièrement difficile, le Vietnam est demeuré fidèle à la voie socialiste, tout en procédant à des ajustements proactifs de sa réflexion et de ses orientations afin de s’adapter à la nouvelle situation. Le Parti communiste du Vietnam a appliqué de manière créative le marxisme-léninisme, en élaborant des politiques justes, en phase avec les réalités nationales et les tendances de l’époque, permettant ainsi de lever progressivement les obstacles, de stimuler le développement économique et de promouvoir l’intégration internationale.

Selon Somsavath Lengsavad, l’un des succès les plus marquants du Vietnam au cours des 40 années de Renouveau réside dans l’élaboration d’une stratégie de développement économique appropriée, associant étroitement le renouvellement de la pensée économique au maintien de la stabilité politique et sociale. Parallèlement, le Vietnam a mis en œuvre une politique étrangère indépendante, autonome, pacifique, coopérative et orientée vers le développement, avec souplesse et pragmatisme, en adéquation avec les contextes régional et international. Ces orientations pertinentes ont permis au pays de mobiliser une force combinée, tant interne qu’externe, et d’optimiser l’utilisation des ressources au service du développement.

L’ancien vice-Premier ministre lao s’est félicité des acquis obtenus par le Vietnam et lui a adressé ses chaleureuses félicitations. Il a estimé que, comparativement à de nombreux pays de la région, le Vietnam figure aujourd’hui parmi ceux ayant enregistré les réalisations les plus remarquables en matière de construction et de développement nationaux. De la croissance économique à la réduction de la pauvreté, en passant par le développement des infrastructures, l’amélioration du niveau de vie de la population et le renforcement de son statut sur la scène internationale, le Vietnam a accompli des avancées particulièrement impressionnantes.

Au-delà de l’appréciation des succès du Vietnam, Somsavath Lengsavad a également souligné l’importance majeure de la relation d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale, de coopération globale et de connexion stratégique entre le Vietnam et le Laos. Selon lui, il s’agit d’un patrimoine inestimable, forgé au fil des générations, fruit des sacrifices, du sang et de la sueur de nombreux cadres, combattants et citoyens des deux pays tout au long de l’histoire de la lutte révolutionnaire.

Importance primordiale de l’éducation de la jeune génération

Dans un contexte mondial et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, Somsavath Lengsavad a estimé que le renforcement et l’élévation des relations bilatérales au niveau d’"amitié traditionnelle, de solidarité spéciale, de coopération globale et de connexion stratégique" répondent pleinement aux exigences de la situation actuelle. Cette relation particulière permet non seulement au Vietnam et au Laos de poursuivre leur développement de concert, mais contribue également au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement en Asie du Sud-Est comme dans le monde.

Afin de préserver et de transmettre durablement cette relation d’amitié traditionnelle et de solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays, Somsavath Lengsavad a souligné l’importance primordiale de l’éducation de la jeune génération. Les jeunes doivent bien comprendre l’histoire de l’alliance de combat, les sacrifices et l’entraide mutuelle entre les deux peuples durant les périodes les plus éprouvantes. Plus encore, ils doivent prendre pleinement conscience que le Vietnam et le Laos partagent une même base idéologique, des idéaux et des objectifs communs en faveur de l’indépendance nationale et du socialisme.

Il a enfin affirmé que, quels que soient les bouleversements du monde, seule la solidarité peut conduire à la victoire, une vérité illustrée de manière éloquente et convaincante par l’histoire des relations entre le Vietnam et le Laos. Cet esprit de solidarité continuera d’être une puissante source d’inspiration, permettant aux deux pays d’avancer côte à côte sur la voie du développement pour la paix, l’indépendance, la démocratie et la prospérité de chaque nation.

VNA/CVN