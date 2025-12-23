Deux concerts caritatifs de Noël à Hanoï pour soutenir les enfants défavorisés

À l’occasion de Noël 2025, l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO) présentera le "Concert de charité de Noël VNSO 2025" à la cathédrale Saint-Joseph et à l’église Saint Antoine de Padoue, à Hanoi,

Le concert à la cathédrale Saint-Joseph, située au 40 rue Nha Chung, dans le quartier de Hoàn Kiêm, aura lieu le 26 décembre à 19h30, tandis que le second se tiendra à l’église Saint Antoine de Padoue, au 21 rue Hàm Long, dans le quartier de Cua Nam, le 27 décembre à 19h30.

L’entrée est gratuite pour les deux concerts. Les bénéfices seront reversés à des enfants défavorisés.

Ces deux soirées caritatives proposeront une sélection d’œuvres classiques joyeuses et chaleureuses de compositeurs internationaux de renom, reflétant l’esprit festif de Noël et accueillant la nouvelle année.

Les concerts seront dirigés par le chef d’orchestre japonais Honna Tetsuji, avec la participation d’artistes de musique de chambre de premier plan, parmi lesquels Lê Hoàng Lan (violon solo), Dào Mai Anh (violon), Nguyên Thai Hà (orgue, clavecin), Nguyên Quynh Oanh (flûte), Nguyên Thi Diêu Quynh (flûte) et Luu Ly Ly (violoncelle).

Le programme comprendra également des prestations du Chœur Nuae sous la direction de Pham Hoài Trung, du jeune ensemble de chambre VYMI composé de Leeel Kwak (violon), Nguyên Duc Anh (violon), Ta Minh Tri (violon) et Sooa Lee (violon), ainsi que de musiciens de l’Orchestre symphonique national du Vietnam.

