Migration : l’OIM encourage le Vietnam à devenir un pays champion du GCM

Au cours des cinq dernières années, le Vietnam a fait preuve d’un engagement constant et résolu en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM), en répondant de manière proactive aux défis migratoires émergents, a déclaré Kendra Rinas, cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) au Vietnam.

>> Le Vietnam déterminé à lutter contre l'immigration clandestine

>> Le Vietnam et la R. de Corée coopèrent sur la gestion du travail et des migrations

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à la veille de la conférence d’examen de la mise en œuvre quinquennale du GCM par le Vietnam, Kendra Rinas a salué le rôle pionnier du pays, soulignant que l’OIM demeure un partenaire étroit du Vietnam dans la promotion d’une gouvernance migratoire efficace et bénéfique tant aux individus qu’aux nations.

Selon la responsable de l’OIM, le Vietnam a enregistré des progrès notables dans l’élargissement des voies de migration régulière, ainsi que dans la prévention et la lutte contre la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, tout en accordant une attention particulière à la protection des migrants et à la réduction de leur vulnérabilité, notamment face aux déplacements induits par le changement climatique.

La diaspora vietnamienne, forte d’environ 6 millions de personnes, transfère chaque année près de 16 milliards de dollars vers le pays et joue un rôle de passerelle entre le Vietnam et plus de 130 pays. Le gouvernement vietnamien considère les Vietnamiens à l’étranger comme "une partie intégrante de la nation et une ressource importante pour le développement national".

De 2020 à 2025, hors période de la pandémie de COVID-19 (2020-2021), environ 150.000 travailleurs vietnamiens sous contrat ont quitté le pays chaque année. Avec la mise en œuvre de la Loi sur les travailleurs vietnamiens travaillant à l’étranger sous contrat (Loi N°69/2020/QH14), le gouvernement vise à mieux protéger les droits et les intérêts des migrants vietnamiens.

Kendra Rinas a mis en avant d’importantes avancées juridiques, notamment la révision en 2024 de la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, qui adopte une approche centrée sur les victimes et garantit un soutien global et adapté aux besoins individuels, ainsi que des régimes d’assistance diversifiés, non seulement pour les citoyens vietnamiens, mais aussi pour les apatrides, les étrangers victimes de la traite au Vietnam et les personnes de moins de 18 ans accompagnant les victimes.

En complément, le gouvernement vietnamien a promulgué le Décret 162/2025/ND-CP et lancé la ligne téléphonique nationale 111 contre la traite des êtres humains, afin de renforcer la coordination interinstitutionnelle et les mécanismes de protection.

En tant qu’agence de référence en matière de migration, l’OIM considère le GCM comme un cadre opérationnel permettant de garantir que la mobilité humaine demeure sûre, ordonnée et régulière, et se dit fière d’accompagner le Vietnam dans ce processus.

Évoquant les contributions clés de l’OIM à l’appui apporté au Vietnam dans la mise en œuvre du GCM au cours des cinq dernières années, Kendra Rinas a indiqué que l’OIM avait étroitement collaboré avec les principaux organismes gouvernementaux, améliorant l’accès des travailleurs peu qualifiés à des compétences essentielles telles que les compétences numériques, afin qu’ils puissent poursuivre des moyens de subsistance plus sûrs et plus durables.

Depuis 2019, l’OIM Vietnam et ses partenaires ont soutenu plus de 890 victimes de la traite revenues de différents pays ainsi que des migrants en situation de vulnérabilité, tout en dispensant des formations spécialisées à plus de 1.380 agents chargés de l’application de la loi.

S’agissant des recommandations visant à aider le Vietnam à continuer de promouvoir des migration sûres et ordonnées au cours des cinq prochaines années, Kendra Rinas a estimé qu’une approche mobilisant l’ensemble du gouvernement et de la société est indispensable. Elle a également souligné que le manque de données complètes et normalisées demeure un obstacle à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques efficaces.

L’OIM s’est engagée à coopérer avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres partenaires afin de mettre en place une base de données migratoires solide, permettant d’identifier les groupes de population vulnérables et d’adapter les interventions aux besoins spécifiques du Vietnam.

Enfin, elle a encouragé le Vietnam à devenir un pays champion du GCM afin de promouvoir et de partager de bonnes pratiques en matière de migration au niveau régional et international.

VNA/CVN