Bourse vietnamienne : une année 2025 marquée par une croissance robuste

La Commission d'État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC - State Securities Commission of Vietnam) a dressé, le 15 décembre, le bilan de l’année 2025 et défini les orientations pour 2026.

Le fait marquant de l’année demeure l’annonce officielle par FTSE Russell du reclassement du marché boursier vietnamien, passant du statut de "marché frontière" à celui de "marché émergent secondaire".

Parallèlement, la SSC a réalisé des avancées significatives dans le perfectionnement du cadre juridique avec la promulgation de deux décrets, d’une résolution, de sept circulaires et de trois grands projets, tout en renforçant la surveillance et le traitement des infractions, la modernisation des technologies de l’information, la réforme administrative et la coopération internationale afin de garantir un fonctionnement sûr, transparent et efficace du marché.

Lors de la conférence, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a mis en exergue cinq points saillants reflétant les efforts et la détermination du secteur en 2025, notamment la croissance soutenue des indices, de la liquidité et de la capitalisation, la consolidation du cadre juridique lié à la bourse, ainsi que la mise en service opérationnelle du nouveau système technologique, qui a jeté les bases de l’expansion du marché et du lancement de nouveaux produits.

En 2025, le VN-Index a augmenté de 38% par rapport à la fin de l’année dernière, la valeur moyenne des transactions atteignant près de 29.440 milliards de dôngs par séance, tandis que la capitalisation boursière a dépassé 9,68 millions de milliards de dôngs, soit l’équivalent de 84,1% du PIB estimé en 2024.

Concernant les perspectives pour 2026, année inaugurale de la phase de développement 2026-2030, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a demandé à la SSC de poursuivre le perfectionnement du cadre légal, de maintenir et de rehausser les critères de notation, d’optimiser les systèmes informatiques, de renforcer l’application des sciences et technologies dans la gestion et la surveillance, de développer de nouveaux produits et d’élargir la coopération internationale.

Pour sa part, la présidente de la SSC, Vu Thi Chân Phuong, a affirmé son engagement à mettre en œuvre efficacement les tâches assignées, à assurer le fonctionnement sûr et stable du marché boursier, à viser des notations plus élevées et à jouer pleinement son rôle de canal majeur de mobilisation de capitaux à moyen et long terme.

VNA/CVN