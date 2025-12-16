Le marché immobilier devrait connaître une nette divergence l’an prochain

Le marché immobilier vietnamien est actuellement porté par une demande réelle, un cadre juridique transparent et des bases plus solides grâce à de nouveaux mécanismes juridiques, avec des perspectives de reprise nette en 2026.

>> Les députés s'attaquent aux obstacles et améliorent l'efficacité de l'utilisation des terres

>> Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 : cœur battant de Vinhomes Green Paradise à fort rendement

>> L'immobilier du pays attire massivement les investisseurs sud-coréens

Photo : VNA/CVN

Nguyên Quôc Anh, directeur général adjoint de Batdongsan.com.vn, a tenu ces propos lors de la conférence immobilière vietnamienne (VRES 2025) qui s’est déroulée à Hanoï la semaine dernière.

Il a indiqué qu’à l’approche du dernier trimestre, les taux d’intérêt ont commencé à remonter, de nombreuses banques commerciales ayant enregistré une baisse des dépôts, ce qui a porté les taux des dépôts à 12 mois à 5,3-5,5% par an. Il a précisé que cette légère hausse des taux d’intérêt sur les dépôts est purement technique et vise à rééquilibrer les coûts du capital après la forte baisse de 2024.

Les taux d’intérêt des prêts se situent généralement autour de 6-7% par an, supérieurs aux 5-5,5% proposés dans le cadre des offres incitatives destinées aux jeunes acheteurs, mais restant néanmoins favorable les aux transactions.

"Les pressions actuelles sur le marché proviennent principalement de la demande de capitaux pour l’investissement public et la production, tandis que la faiblesse des taux de dépôt oriente les flux financiers vers l’immobilier et les valeurs mobilières", a-t-il déclaré.

Il a également fait valoir que la légère hausse des taux de dépôt pratiquée par les banques en fin d’année est un élément positif, car elle contribue à un meilleur équilibre des capitaux à long terme, créant ainsi des bases solides pour le prochain cycle de marché.

Lors de la conférence, le Dr Cân Van Luc, économiste en chef de la BIDV et membre du Conseil consultatif économique du Premier ministre, a affirmé que les taux d’intérêt deviennent le facteur déterminant du nouveau cycle de reprise du marché immobilier vietnamien.

La période 2023-2025 a démontré que les taux d’intérêt constituent un levier essentiel pour le marché immobilier vietnamien : ils soutiennent la demande réelle de logements, aident les promoteurs à surmonter les difficultés et permettent une reprise plus stable et durable, désormais indépendante de la spéculation.

Le Dr Cân Van Luc prévoit que les taux d’intérêt resteront un facteur majeur de l’évolution du marché en 2026 et au-delà. Il a toutefois précisé que les taux d’intérêt, bien que nécessaires, ne suffisent pas à eux seuls. La santé globale du marché dépend également du cadre juridique des projets, de l’offre nouvelle, des réformes procédurales et de la confiance des acteurs du marché.

Les taux d’intérêt bas n’atteignent leur plein potentiel que s’ils s’accompagnent d’un écosystème transparent et d’une offre répondant à la demande réelle.

Du point de vue du marché, Nguyên Quôc Anh a indiqué que celui-ci est beaucoup plus calme cette année, avec une nette orientation vers les produits axés sur l’utilisateur final.

Bien que l’intérêt pour l’achat et la vente n’ait pas encore retrouvé son niveau record de 2022, les capitaux se concentrent désormais sur des produits juridiquement transparents, ce qui reflète la prudence des investisseurs après le choc de 2022 ainsi que la trajectoire de développement plus durable du marché.

Selon le directeur général adjoint de Batdongsan.com.vn, les nouvelles dispositions légales issues de la loi foncière et de la loi sur les transactions immobilières amendées ont accru la transparence et amélioré les procédures de développement de projets.

Photo : BDS/CVN

Dans de nombreuses localités, les prix des terrains en 2025 sont restés inférieurs au pic de 2022, contribuant ainsi à la stabilité du marché et à la réduction des risques.

Il a indiqué qu’aucun signe de spéculation foncière généralisée n’était actuellement visible. Les zones les plus dynamiques concernent principalement les fusions de limites administratives, tandis que les transactions restent concentrées sur les appartements et les maisons individuelles dans les grandes agglomérations.

"À court terme, le marché pourrait rester en phase d’exploration, mais à moyen et long terme, le cycle de reprise amorcé en 2024 a encore un fort potentiel de croissance", a déclaré Nguyên Quôc Anh. "Je pense que 2026 sera l’année où le marché se différenciera clairement et s’engagera sur une trajectoire plus stable. Il sera très difficile de reproduire un scénario aussi tendu que celui de 2022".

Par ailleurs, dans un contexte de restructuration profonde du marché immobilier, il a souligné le rôle des centres financiers internationaux (CFI) comme "pièce stratégique du puzzle" permettant de repositionner les quartiers d’affaires centraux (QAC) et de stimuler la croissance.

Selon Batdongsan.com.vn, l’expérience de Yeouido (Séoul) et de Lujiazui (Shanghai) montre qu’un CFI performant repose sur quatre piliers : la planification, des infrastructures connectées, des bâtiments emblématiques et des mécanismes d’attraction des institutions financières internationales.

Lorsque ces quatre composantes sont activées, les villes développent non seulement des QAC plus dynamiques, mais dynamisent également l’activité économique, l’emploi et la valeur de l’immobilier central.

Au Vietnam, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang doivent choisir entre devenir des CFI centraux de premier plan ou étendre leurs QAC existants.

La réussite dépend de la définition claire du modèle de CFI, du développement de bâtiments emblématiques, de la mise en place d’infrastructures interrégionales et intra-urbaines complètes et de mécanismes d’attraction des entreprises et des organisations.

VNA/CVN