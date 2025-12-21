Le Vietnam vibrant rayonne à Noël

À l’approche de Noël, le centre-ville de Hanoï se transforme en un spectacle éblouissant, débordant de couleurs vibrantes et d’esprit festif, se préparant avec enthousiasme à célébrer la joie des fêtes de fin d’année 2025.

Photo : CTV/CVN

Des charmantes églises anciennes aux centres commerciaux impressionnants, la capitale s’impose comme une destination de choix pour les touristes comme pour les locaux, désireux de s’imprégner de l’atmosphère des fêtes et d’immortaliser des moments inoubliables.

Dans le quartier de la rue Hàng Mã, les incontournables décorations de Noël, comme les sapins scintillants, les joyeux Pères Noël et les charmants souvenirs, sont mis en valeur et attirent une foule nombreuse, avide de faire ses emplettes.

Les jeunes profitent pleinement des belles journées ensoleillées et de l’ambiance festive, prenant des selfies et achetant des cadeaux pour leurs proches, pour des fêtes de fin d’année placées sous le signe de la joie.

Au-delà de la rue Hàng Mã, des lieux emblématiques de Hanoï, tels que la place Tràng Tiên et la cathédrale de Hanoï, se parent de décorations somptueuses qui attirent des visiteurs de tous âges.

La cathédrale de Hanoï est un symbole incontournable de Noël. Dès début décembre, ses abords se transforment en un lieu féérique, orné d’un sapin géant, d’une crèche et d’un éclairage chaleureux et accueillant. C’est un point de repère très apprécié des touristes, locaux comme étrangers.

Photo : VNS/CVN

Hanoï pendant la période de Noël offre une multitude de magnifiques opportunités de photos, mettant en valeur le riche mélange de charme ancien et de dynamisme moderne qui caractérise la ville. Des espaces publics animés aux cafés chaleureux, chaque recoin est imprégné de l’esprit des fêtes.

Où que vous choisissiez d’aller, vous êtes assuré de capturer des moments mémorables et de vous imprégner de l’atmosphère festive de fin d’année de la capitale.

La tradition de se rassembler dans les églises la veille et le jour de Noël est devenue de plus en plus populaire dans la capitale et d’autres villes ces dernières années.

À Hô Chi Minh-Ville, de nombreux quartiers se parent de décorations somptueuses, attirant une foule d’habitants et de touristes venus admirer les décorations et prendre des photos.

Photo : DT/CVN

Des lieux emblématiques comme la cathédrale Notre-Dame, le quartier Saigon (ancien premier arrondissement), les abords des centres commerciaux, des boutiques et des cafés du centre-ville se parent de décorations éclatantes.

Outre le rouge traditionnel, de nombreux endroits arborent des tons blancs et dorés, créant une ambiance chaleureuse et colorée à l’approche des fêtes.

L’affluence maximale se situe généralement à partir de 18h. Aux abords des sites les plus fréquentés, comme la cathédrale Notre-Dame et la place du Diamant, la police de la circulation est déployée pour gérer le trafic et assurer la sécurité.

Parallèlement, plusieurs églises de la ville finalisent leurs décorations afin d’accueillir habitants et paroissiens pour les célébrations de Noël.

VNA/CVN