Mieux vaut prévenir et… sourire

La semaine dernière, la Une du numéro 51 nous avait conduits à l’extrémité Nord du Vietnam, plus précisément dans la province de Hà Giang, fusionnée depuis juillet dernier avec celle de Tuyên Quang.

Hà Giang dispose d’un territoire tout à fait exceptionnel, permettant aux grands voyageurs d’aller à la rencontre des ethnies minoritaires comme les H’mông, les Tày ou les Dao, de découvrir des paysages grandioses et de bourlinguer dans une région encore préservée.

Dans ce cadre majestueux, la province élargie multiplie les efforts pour que sa population continue de vivre en harmonie avec la nature et… en excellente santé. La photo de la Une donnait ainsi à voir le travail remarquable mené par les autorités provinciales pour mettre en œuvre de la manière la plus efficace possible leur programme vaccinal.

Le petit bonhomme, vedette de la semaine dernière, apparaissait serein avant de se retrouver face à une infirmière chargée de lui administrer quelques vaccins indispensables à son développement.

La province tient à renforcer les mesures préventives et à contrôler activement les épidémies, y compris pour les populations des zones frontalières ou particulièrement reculées, conformément aux orientations du ministère de la Santé. Au début du mois, l’Assemblée nationale de la XVᵉ législature avait examiné un projet capital visant à renforcer la santé publique pour la période 2026-2035, centré sur le développement durable des politiques d’assurance maladie, des avancées majeures en sciences médicales, ainsi qu’une transformation numérique d’envergure dans le secteur de la santé.

Ce programme national ambitieux vise à améliorer la santé physique et mentale de la population, la taille moyenne, l’espérance de vie et, plus largement, la qualité de vie. Il garantit également un accès universel aux soins de santé primaires, tout en encourageant chacun à prendre une part active dans la gestion de sa propre santé. Il ambitionne aussi d’éradiquer dans les cinq ans certaines maladies comme le paludisme ou la poliomyélite.

Au sein de l’Assemblée nationale, plusieurs députés ont recommandé d’investir massivement dans le système de santé de proximité. Ils ont plaidé pour renforcer les compétences des médecins et infirmiers des centres de santé communaux, généraliser l’usage de l’intelligence artificielle dans la prévention et le diagnostic, et développer les dossiers médicaux électroniques. Les questions du vieillissement démographique rapide et de l’insuffisance des services gériatriques figurent également parmi les préoccupations majeures.

Terminons avec notre petit bonhomme préféré ! Dans les semaines à venir, il pourrait bénéficier du Fonds nutritionnel destiné aux enfants des régions reculées, grâce à un protocole d’accord signé entre le Fonds de protection de l’enfance du Vietnam et Zott Vietnam. Rendez-vous prochainement, peut-être à nouveau en Une du… Courrier du Vietnam.

Hervé Fayet/CVN