Noël : une saison festive qui ravive la culture communautaire

De Hung Yên à Ninh Binh en passant par Hà Tinh, les paroisses de tout le pays entrent dans la saison de Noël avec une effervescence chaleureuse. Bien au-delà d’une célébration religieuse, Noël est devenu au Vietnam une véritable pratique culturelle, où les communautés se rassemblent pour ériger les crèches, orner les églises, partager entraide et bienveillance, et diffuser un esprit de solidarité et d’humanité.

À l’approche de la fin d’année, un même souffle festif traverse les paroisses, du Nord au Centre : guirlandes scintillantes, sapins étincelants, cloches résonnant dans l’air frais de décembre. Les préparatifs de Noël 2025-2026 se déploient avec intensité, dessinant un tableau représentatif d’une culture religieuse vivante, profondément ancrée dans la cohésion communautaire.

Hung Yên : l’esprit de solidarité éclaire la fête

À la paroisse de Bac Trach (commune de Tây Tiên Hai), les préparatifs débutent dès les premiers jours de décembre. Chacun sait ce qu’il doit faire : certains montent l’ossature de la crèche, d’autres assemblent les fleurs, décorent les sapins, installent les lumières ou façonnent les scènes miniatures. Tous cherchent à recréer une crèche de Bethléem à la fois vivante et recueillie.

Réajustant soigneusement une guirlande lumineuse, Nguyên Van Thang confie : "Pour les catholiques, Noël est la fête la plus importante et la plus sacrée de l’année. Ce n’est pas seulement une célébration religieuse, mais un moment porteur d’une profonde signification de foi, d’amour, de paix, de charité et d’espérance pour l’humanité".

L’enthousiasme mobilise chaque foyer. Bùi Van Phi, du village de Bac Trach, raconte qu’à l’approche de Noël, il participe chaque année à la décoration de l’église, des routes et des maisons. "Ceux qui ont de la force donnent de la force, ceux qui ont des moyens contribuent selon leurs moyens. Tous partagent un même objectif : organiser une saison de Noël paisible et chaleureuse".

Les maisons ne sont pas en reste. Nguyên Van Triêu, de Tây Tiên Hai, explique que sa famille renouvelle chaque année les décorations et partage un repas de la nuit de Noël après la messe, dans un moment de recueillement et de vœux de paix.

À Hung Yên, les pratiques culturelles-religieuses s’inscrivent dans un vaste mouvement visant à promouvoir une vie culturelle exemplaire parmi les catholiques. Des milliers de paroisses, communautés et familles ont été reconnues comme modèles ; de nombreux quartiers obtiennent depuis des années le statut de "zones culturelles". Un socle essentiel renforçant la solidarité et l’idéal "bien vivre la foi, bien vivre la vie civique".

Dans cette région surnommée "le pays des églises", les catholiques de Ninh Binh se consacrent pleinement aux préparatifs. À la paroisse de Dông Cat (commune de Hai Quang), les fidèles se réunissent pour ériger la crèche, hisser les drapeaux et suspendre les guirlandes. Le chef de paroisse, Vu Van Duong, souligne que cette année a une signification particulière depuis l’élévation du statut de la communauté.

"Depuis que notre communauté est devenue une paroisse, les fidèles sont fiers et enthousiastes. Lorsqu’on a lancé l’appel à construire la crèche, beaucoup ont répondu présent".

À Xuong Diên (commune de Hai Tiên), les crèches de toutes tailles naissent des mains habiles des habitants. Dinh Xuân Thành, de Hai Quang, décrit un savoir-faire singulier : des dizaines de milliers de sacs tissés sont découpés, aplatis, recousus, chauffés pour créer des textures rugueuses, assemblés en plaques, puis fixés sur une armature de bambou avant d’être peints pour imiter la pierre. Une œuvre à la fois artisanale et empreinte de créativité populaire.

Ces jours-ci, de nombreux fidèles mettent entre parenthèses leurs activités quotidiennes pour peaufiner les décorations, consolider les structures et accueillir visiteurs et paroissiens.

À Hà Tinh, l’atmosphère de Noël est à la fois animée, apaisée et profondément culturelle. À la paroisse de Van Hanh, cœur du diocèse de Hà Tinh, une immense crèche a été construite avec un soin particulier : l’ouvrage du hameau de Nam Phu mesure 25 mètres de haut, 120 mètres de long et 45 mètres de large, avec plus de mille journées de travail mobilisées.

Le président du Conseil pastoral du hameau, Nguyên Van Cuong, indique que les préparatifs ont débuté deux mois plus tôt, avec des journées atteignant jusqu’à 150 participants pour la crèche et les décors.

À la paroisse d’An Nhiên, Nguyên Thi Hông témoigne : "Cette année, nous célébrons Noël avec simplicité. Nous ne construisons pas une grande crèche comme les années précédentes, mais l’essentiel est là : la crèche, le sapin, les scènes miniatures. Qu’elle soit grande ou modeste, l’important est l’attente intérieure de la naissance du Christ".

Dans les ruelles, chaque maison se prépare : tenues de fête, nettoyage, décoration, répétitions de chants et de spectacles. Les jeunes décorent, les enfants s’exercent aux numéros artistiques, les familles se rassemblent pour les veillées.

La vie religieuse à Hà Tinh se manifeste aussi par un engagement social profond : programmes de développement rural, familles catholiques exemplaires, actions caritatives.

Après les récentes inondations, de nombreuses paroisses ont réduit les dépenses de décoration pour soutenir les sinistrés. À Ke Dông (commune de Thach Xuân), plus de 70 millions de dôngs, 1,5 tonne de riz et un camion de secours ont été envoyés à Dak Lak.

Nguyên Van Dinh, de Thach Hà, confie : "Noël est le moment où nous pensons aux plus vulnérables. Un sac de riz, un vêtement chaud ou simplement une parole réconfortante peuvent alléger l’hiver de quelqu’un".

Au Vietnam, Noël dépasse largement le cadre religieux. Les sapins illuminés et les crèches ne sont plus seulement des symboles de foi, mais aussi des signes de solidarité, de partage et de bienveillance.

Partout, les communautés catholiques contribuent à la paix des villages, à la construction de "villages culturels", de nouveaux modèles ruraux et à la préservation d’un esprit de charité.

La lumière de cette saison continue de diffuser les valeurs d’unité et d’humanité, contribuant à l’essor des localités comme à l’enrichissement de la culture vietnamienne contemporaine.

