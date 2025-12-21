À la découverte des mots de Noël

>> Marché de Noël 2025 : la communauté francophone se retrouve à Saint-Ange
>> Ambiance festive dans les librairies Fahasa
>> Les grandes villes s’habillent de lumière pour célébrer Noël
|Hervé/CVN
|Hervé/CVN
Cherchez dans cette grille géante les 28 mots liés à Noël. Ils peuvent apparaître dans toutes les directions : horizontalement, verticalement ou en diagonale, de gauche à droite comme de droite à gauche. Faites preuve de patience… ou demandez un coup de main. Très belles fêtes de fin d’année.
>> Marché de Noël 2025 : la communauté francophone se retrouve à Saint-Ange
>> Ambiance festive dans les librairies Fahasa
>> Les grandes villes s’habillent de lumière pour célébrer Noël
|Hervé/CVN
|Hervé/CVN