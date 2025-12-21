icon search
mask
Culture
À la découverte des mots de Noël

Cherchez dans cette grille géante les 28 mots liés à Noël. Ils peuvent apparaître dans toutes les directions : horizontalement, verticalement ou en diagonale, de gauche à droite comme de droite à gauche. Faites preuve de patience… ou demandez un coup de main. Très belles fêtes de fin d’année.

>> Marché de Noël 2025 : la communauté francophone se retrouve à Saint-Ange

>> Ambiance festive dans les librairies Fahasa

>> Les grandes villes s’habillent de lumière pour célébrer Noël


Hervé/CVN

Hervé/CVN
#Noël #découverte #mots

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top