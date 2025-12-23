Un Noël chaleureux et solidaire à la paroisse de Mang Lang

Cette année, la fête de Noël a pris une dimension toute particulière à la paroisse de Mang Lang, située dans la commune de Tuy An Dông, province de Dak Lak. Les inondations historiques des 19 et 20 novembre derniers ont provoqué de lourds dégâts, emportant biens matériels, bétail et récoltes. Malgré l’ampleur des pertes, l’esprit de Noël est demeuré vivant, marqué par la solidarité et la résilience.

Sous une pluie persistante, dans l’enceinte de l’église de Mang Lang, les paroissiens se sont mobilisés pour nettoyer les lieux et installer la crèche ainsi que le sapin de Noël, en utilisant les moyens disponibles.

Nguyên Thanh Toan, habitant du village de Ngân Son, explique : "Cette année, en raison des dégâts importants, nous n’avons pas pu décorer comme les années précédentes. Nous avons donc opté pour une décoration simple à l’intérieur de l’église. Nous avons conservé le sapin, les guirlandes lumineuses et les statues de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et de saint Joseph. À la maison, nous avons installé une crèche plus modeste que celle placée devant notre habitation".

La reconstruction après les inondations dévastatrices s’annonce longue. Toutefois, à l’approche de Noël, certaines familles ont retrouvé une première forme de stabilité. Nguyên Van Sen, du village de Hôi Tin, confie que sa famille a perdu presque tous ses biens, son bétail et ses récoltes. Grâce à la force de leur foi, au soutien de la communauté et à l’aide des autorités locales, ce Noël reste néanmoins empreint de chaleur humaine.

"Malgré tout, ce Noël est chaleureux, marqué par la bonté et l’amour de Dieu qui se manifestent au sein de la communauté et nous apportent un grand réconfort. J’espère que chacun s’aimera davantage encore et saura surmonter ces épreuves", ajoute-t-il.

Phan Van Truyên, également originaire du village de Hôi Tin, partage ce sentiment. Selon lui, la prière la plus sincère des habitants cette année est celle du calme. Profondément marqués par le traumatisme de la catastrophe naturelle, tous aspirent à un retour rapide à une vie normale.

"Les inondations ont lourdement affecté l’économie locale et le moral des habitants. En ce temps de Noël, chacun priera d’abord pour le retour au calme, puis pour une reprise rapide de la vie quotidienne", souligne-t-il.

Selon le père Peter Vo Thanh Nhàn, curé de la paroisse de Mang Lang, celle-ci compte 527 foyers et environ 1.560 paroissiens, répartis sur les communes de Tuy An Dông, Tuy An Bac et une partie de Tuy An Tây. La majorité des familles ont été touchées par les inondations. C’est pourquoi, cette année, les décorations de Noël se veulent sobres et modestes, tandis que l’entraide est placée au cœur des priorités. La paroisse s’emploie également à coopérer avec des organisations caritatives afin d’aider les fidèles à se reconstruire dans les meilleurs délais.

"À travers ce Noël, nous voulons montrer que, malgré les nombreuses difficultés causées par les tempêtes et les inondations, nous avons su cultiver un esprit de résilience pour surmonter les épreuves. Sur le plan de la foi, nous croyons que chaque difficulté a ses limites et qu’avec une foi solide, nous pouvons triompher de tous les défis de la vie", affirme le père Peter Vo Thanh Nhàn.

Dans la campagne encore marquée par les intempéries, les cloches de l’église de Mang Lang ont résonné, apportant un message d’espérance. Cette année, Noël n’a ni l’ampleur ni l’affluence des années précédentes, mais il n’en est pas moins porteur de sens. Un Noël de simplicité, de solidarité et de foi ravivée dans l’épreuve, permettant aux paroissiens de se relever ensemble et d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité.

