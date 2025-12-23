Vietnam - une étoile montante en Asie, selon un professeur indien

Le Vietnam s’affirme comme un moteur de croissance exceptionnel, non seulement en Asie du Sud-Est, mais à l’échelle de l’ensemble du continent asiatique, selon la professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi et secrétaire générale de l’Association des spécialistes de l’Asie (AAS).

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi, la chercheuse indienne a estimé que la croissance du PIB vietnamien, projetée à environ 8% en 2025, reflète une trajectoire particulièrement impressionnante, soutenue par de multiples moteurs économiques.

Les exportations demeurent un pilier central de cette dynamique. Les livraisons vers les États-Unis ont progressé de 18 à 20%, malgré les barrières tarifaires et les incertitudes pesant sur le commerce mondial. Le Vietnam n’est plus uniquement une base de production manufacturière à faible valeur ajoutée : il monte rapidement en gamme vers des secteurs de haute technologie, porté par d’importants investissements multinationaux, à l’image de l’expansion d’Apple. Cette évolution a consolidé la position du pays en tant qu’exportateur majeur de produits électroniques vers le marché américain.

Le tourisme constitue un autre moteur clé de la croissance. Les arrivées internationales ont fortement augmenté, non seulement en provenance de Chine, mais aussi, de plus en plus, d’Inde et d’autres pays. Cette dynamique a contribué à porter la consommation intérieure réelle à près de 10%, en intégrant les dépenses liées au tourisme. Parallèlement, des investissements publics soutenus, des flux constants d’investissements directs étrangers (IDE) et un secteur de la construction dynamique continuent de renforcer l’élan économique. La restructuration administrative au niveau provincial devrait, en outre, améliorer l’efficacité de la gouvernance et accélérer le développement des infrastructures.

Pour la période 2026-2030, le Vietnam ambitionne une croissance à deux chiffres. Selon la professeure Marwah, cet objectif est réalisable, mais il nécessitera une politique cohérente et des réformes structurelles plus approfondies.

Les principaux atouts du Vietnam résident dans son haut degré d’intégration économique et ses coûts de main-d’œuvre compétitifs. Les exportations s’orientent de plus en plus vers des produits manufacturés et électroniques à forte valeur ajoutée, tandis que plusieurs concurrents directs dans le secteur textile font face à une instabilité politique et à des perturbations de production. Dans ce contexte, le Vietnam s’impose comme une destination sûre et fiable, caractérisée par un faible taux de chômage et une demande croissante de main-d’œuvre qualifiée.

Le réalignement en cours des chaînes d'approvisionnement mondiales continue de stimuler fortement la croissance du Vietnam. Des flux stables d'IDE, conjugués à des partenariats public-privé et à une gestion budgétaire prudente, permettent au pays de maintenir une forte croissance tout en maîtrisant l'inflation, a-t-elle déclaré.

outefois, pour atteindre et maintenir une croissance à deux chiffres, le Vietnam devra renforcer davantage la consommation intérieure et consolider ses réserves de change afin de mieux résister aux chocs externes. La stabilité politique demeure un facteur déterminant, l’expérience internationale montrant que l’instabilité décourage rapidement les investisseurs étrangers. À cet égard, le Vietnam bénéficie d’une stabilité politique durable, d’une gestion économique rigoureuse et d’un engagement clair en faveur des réformes. Près de 40 ans après le lancement du "Doi moi" (Renouveau), le pays entre désormais dans ce que de nombreux observateurs qualifient de "Doi moi 2.0", axé sur l’amélioration des institutions, une croissance durable et qualitative, ainsi que des investissements à plus forte valeur ajoutée.

La stratégie de développement du Vietnam est en outre soutenue par un développement accéléré des infrastructures, une transformation numérique rapide, une stabilité accrue du secteur bancaire et une amélioration continue de sa crédibilité financière. Sa population jeune, au moins jusqu’en 2040, constitue un avantage démographique majeur, a ajouté la professeure Marwah.

Grâce à sa stabilité politique, à la constance de ses réformes, à son intégration profonde dans l’économie mondiale, à une gouvernance responsable et à une politique sociale inclusive, le Vietnam est non seulement en mesure d’atteindre ses objectifs de croissance à court terme, mais consolide également son rôle d’économie émergente fiable et de plus en plus influente en Asie et dans le monde, a-t-elle conclu.

