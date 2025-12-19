SEA Games 33

La presse sud-coréenne salue l’exploit historique du Vietnam sous l’égide de Kim Sang Sik

Sous la houlette du sélectionneur sud-coréen Kim Sang Sik, l'équipe masculine des moins de 22 ans (U22) du Vietnam a décroché la médaille d’or aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33). Cette victoire marque le troisième titre régional de l'année pour le pays, un exploit sans précédent.

Les médias sud-coréens ont largement relayé cette victoire prestigieuse obtenue face à la Thaïlande sur le score de 3-2, le 18 décembre au stade Rajamangala de Bangkok. Ce succès représente le premier sacre du Vietnam aux SEA Games depuis 2021, époque où l’équipe était dirigée par un autre technicien sud-coréen de renom, Park Hang-seo.

Si ce dernier est considéré comme un "héros", Kim Sang Sik vient de réaliser une performance que même son prédécesseur n'avait jamais accomplie. En poste depuis mai 2024, le technicien né en 1976 a en effet mené le Vietnam à un triplé historique en une seule année civile. Ce cycle victorieux a débuté en janvier avec le sacre de l’équipe nationale au Championnat de l’ASEAN, suivi six mois plus tard par un titre au Championnat d’Asie du Sud-Est U23, pour culminer enfin avec cette médaille d’or aux SEA Games 2025 après un parcours sans faute contre le Laos, la Malaisie, les Philippines et le pays hôte thaïlandais.

La finale restera gravée dans les mémoires par son intensité dramatique et le caractère combatif des "Guerriers à l’étoile d’or". Pourtant malmenés en première période et menés 2-0 après des buts de Yotsakorn Burapha et du capitaine thaïlandais Seksan Ratree, les Vietnamiens ont su renverser la vapeur grâce aux ajustements tactiques décisifs de Kim Sang Sik.

Dès le retour des vestiaires, Nguyên Dinh Bac a réduit l’écart sur un penalty provoqué par une faute du gardien adverse, avant que Pham Ly Duc n’égalise à la 60e minute. Finalement, au bout du suspense lors des prolongations, Nguyên Thanh Nhan a inscrit le but de la victoire, scellant un retournement de situation spectaculaire qui a plongé les supporters locaux dans la stupeur tout en confirmant la suprématie régionale du football vietnamien.

