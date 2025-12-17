Le Vietnam demeure une destination stratégique pour les investissements internationaux

Malgré les incertitudes économiques mondiales persistantes, la montée du protectionnisme commercial et une restructuration importante des chaînes d'approvisionnement, le Vietnam conserve sa position de destination stratégique pour les flux d'investissements étrangers, selon l'agence de presse russe Sputnik.

Photo : VNA/CVN

Sputnik a rapporté le 15 décembre que le Vietnam demeure une destination fiable pour les investisseurs, grâce à un environnement macroéconomique stable, des politiques d'investissement relativement cohérentes et une capacité de production en constante amélioration.

L'agence de presse a toutefois souligné que la concurrence régionale croissante oblige le Vietnam à passer progressivement d'une stratégie axée sur les investissements de grande envergure à une stratégie visant à attirer des capitaux de haute qualité, centrés sur les technologies clés, l'innovation, la connectivité des chaînes de valeur et une part plus importante de composants fabriqués localement.

