icon search
mask
Opinion
Le Vietnam demeure une destination stratégique pour les investissements internationaux

Malgré les incertitudes économiques mondiales persistantes, la montée du protectionnisme commercial et une restructuration importante des chaînes d'approvisionnement, le Vietnam conserve sa position de destination stratégique pour les flux d'investissements étrangers, selon l'agence de presse russe Sputnik.

>> Vietnam : le moteur économique du Sud capte davantage d’IDE à forte valeur ajoutée

>> Le Vietnam, nouvel eldorado des investisseurs du G20

>> Investissements directs étrangers : le Vietnam fait le choix de la qualité

La société Billion Max Vietnam, à capitaux 100% hongkongais (Chine), produit des jouets pour enfants destinés à l’exportation vers les marchés américain, français et chilien. 
Photo : VNA/CVN

Sputnik a rapporté le 15 décembre que le Vietnam demeure une destination fiable pour les investisseurs, grâce à un environnement macroéconomique stable, des politiques d'investissement relativement cohérentes et une capacité de production en constante amélioration.

L'agence de presse a toutefois souligné que la concurrence régionale croissante oblige le Vietnam à passer progressivement d'une stratégie axée sur les investissements de grande envergure à une stratégie visant à attirer des capitaux de haute qualité, centrés sur les technologies clés, l'innovation, la connectivité des chaînes de valeur et une part plus importante de composants fabriqués localement.

VNA/CVN

#Vietnam #investissement #destination stratégique #Sputnik

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top