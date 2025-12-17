Le Vietnam demeure une destination stratégique pour les investissements internationaux

>> Vietnam : le moteur économique du Sud capte davantage d’IDE à forte valeur ajoutée
>> Le Vietnam, nouvel eldorado des investisseurs du G20
>> Investissements directs étrangers : le Vietnam fait le choix de la qualité
|La société Billion Max Vietnam, à capitaux 100% hongkongais (Chine), produit des jouets pour enfants destinés à l’exportation vers les marchés américain, français et chilien.
|Photo : VNA/CVN
Sputnik a rapporté le 15 décembre que le Vietnam demeure une destination fiable pour les investisseurs, grâce à un environnement macroéconomique stable, des politiques d'investissement relativement cohérentes et une capacité de production en constante amélioration.
L'agence de presse a toutefois souligné que la concurrence régionale croissante oblige le Vietnam à passer progressivement d'une stratégie axée sur les investissements de grande envergure à une stratégie visant à attirer des capitaux de haute qualité, centrés sur les technologies clés, l'innovation, la connectivité des chaînes de valeur et une part plus importante de composants fabriqués localement.
VNA/CVN