L’UOB salue les performances économiques du Vietnam en 2025

Suan Teck Kin, responsable de la recherche économique mondiale à la banque UOB, a salué les performances économiques du Vietnam en 2025, annonçant une prévision de croissance de 7,7% pour l’ensemble de l’année.

Photo : VN+/CVN

L’économie vietnamienne a enregistré en 2025 des résultats positifs, se rapprochant de l’objectif de croissance de 8% fixé par le gouvernement, a déclaré Suan Teck Kin lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Selon lui, cette révision s’explique principalement par les bons résultats observés au cours des trois premiers trimestres de l’année, notamment dans les secteurs de la production et des exportations.

Le Vietnam figure toujours parmi les économies les plus dynamiques de l’Asie du Sud-Est, avec une croissance supérieure à 7%, dépassant celle de plusieurs pays de la région. Le secteur manufacturier continue de jouer un rôle central, en générant une valeur ajoutée plus élevée et en renforçant la position du pays au sein des chaînes d’approvisionnement régionales.

Sur les 11 premiers mois de l’année, le volume total des échanges commerciaux a atteint près de 840 milliards de dollars, dépassant le record établi en 2024. Les ventes au détail ont progressé en moyenne de 9,1%, témoignant d’une amélioration de la demande intérieure. Le tourisme a également connu une forte reprise, avec près de 19 millions de visiteurs internationaux sur la même période, un niveau supérieur à celui d’avant la pandémie de COVID-19.

L’investissement public demeure par ailleurs un pilier important de la croissance. L’engagement du gouvernement dans plus de 250 projets, représentant un volume d’investissement compris entre 48 et 50 milliards de dollars, constitue un soutien majeur à l’économie nationale.

Photo : VNA/CVN

L’ensemble de ces facteurs nous permet, a déclaré Suan Teck Kin, d’expliquer le niveau élevé de croissance attendu pour l’ensemble de l’année 2025, malgré un possible ralentissement au dernier trimestre.

L'expert a noté que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine avaient favorisé le transfert des chaînes de production vers l'Asie du Sud-Est, plaçant le Vietnam comme une destination privilégiée. Cela se traduit par une hausse des exportations vers le marché américain, qui représente désormais environ 30% du total des exportations vietnamiennes, ainsi que par une augmentation des investissements directs étrangers (IDE) atteignant 23,6 milliards de dollars sur 11 mois.

Toutefois, Suan Teck Kin a mis en garde contre la forte dépendance du pays aux exportations, qui représentent environ 83% du PIB, rendant l’économie vietnamienne vulnérable aux fluctuations de la demande mondiale et à d’éventuelles nouvelles barrières douanières.

Pour l’année 2026, l’UOB prévoit une croissance d’environ 7%. Bien que légèrement inférieure à celle de 2025, elle resterait la plus élevée de la région. Selon l’expert, un ralentissement modéré serait nécessaire afin de garantir une croissance durable, d’éviter une surchauffe de l’économie et de préserver la compétitivité à long terme.

Dans cette perspective, Suan Teck Kin souligne l’importance de définir des priorités claires. Les investissements dans les infrastructures au sens large - transports, ports, logistique, numérique, éducation et formation - devraient demeurer au premier plan, car ils sont essentiels pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité globale de l’économie.

Par ailleurs, l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre est identifiée comme un enjeu central. La hausse des revenus ne serait soutenable que si elle s’accompagnait de gains de productivité, rendus possibles par la formation, la numérisation et le renforcement du système éducatif.

Enfin, l’expert a insisté sur l’importance d’une plus grande diversification des marchés et des produits pour réduire la dépendance à certains secteurs et partenaires, et de renforcer la capacité de l’économie vietnamienne à faire face aux évolutions mondiales.

VNA/CVN