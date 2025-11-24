Les pluies et les inondations battent des records au Centre

L'épisode de pluies et de crues survenu au Centre et à la partie méridionale du Centre du 16 au 22 novembre constitue un phénomène extrême, dépassant tous les records historiques.

Photos : VNA/CVN

Sous l'effet d'un renforcement du froid combiné à une forte activité des turbulences de vent d'est, une vague de pluies intenses et étendues s'est abattue du 15 au 21 novembre sur les provinces allant de Hà Tinh à Khánh Hoà.

Les précipitations les plus importantes se sont concentrées dans les zones montagneuses à l'ouest et au sud-ouest de Huê - Đà Nang, ainsi que dans les provinces de Quang Ngai à Khánh Hoà. Dans certaines zones de la province de Đak Lak, des pluies exceptionnellement fortes ont été enregistrées le 19 novembre.

La période de pluies les plus intenses s'est produite du 16 au 19 novembre pour les provinces allant de Hà Tinh à Đà Nang, avant de diminuer ; et du 16 au 20 novembre pour les provinces de Quang Ngai à Khánh Hoà, puis en atténuation. Les cumuls de précipitations enregistrés entre 19h00 le 15 novembre et 19h00 le 21 novembre sont les suivants :

• Hà Tinh : en moyenne de 50 à 250 mm, certaines zones enregistrant une précipitation élevée comme à Ban Nuoc (387,8 mm), à Kỳ Anh (307,2 mm) et à Câm Xuyên (282,2 mm) ;

• Quang Tri : de 100 à 250 mm généralement, dont à Ba Long (506 mm), à Tà Rut (436,2 mm), à Đakrông (392,8 mm) ;

Photos : CTV/CVN

• Huê : de 100 à 912 mm, certaines localités plus élevées dont Tà Luong (910,6 mm), A Luoi (828,8 mm) et Huong Nguyên (748 mm) ;

• Đà Nang : les zones de plaine et les montagnes au nord, de 150 à 400 mm, notamment 844,8 mm à Tam Trà et 726,6 mm à Xuân Binh ; les montagnes au sud ont enregistré de 300 à 600 mm, dont 875,6 mm à Trà Don et 735,2 mm à Khâm Đuc ;

• Quang Ngai : les zones de plaine de 150 à 350 mm ; celles montagneuses 300 à 700 mm, surtout à Son Tây (834,2 mm), Son Mùa (802,6 mm) et Po Ê (901,4 mm) ;

• Gia Lai : la partie est enregistrant de 300 à 600 mm, certaines zones plus élevées comme à Canh Liên (1.000,1 mm), à An Quang (988,2 mm), à Vân Canh (927,6 mm) et à Bông Son (742,1 mm). Les précipitations de la partie ouest ont enregistré de 100 à 300 mm, surtout à Nghia An (498,2 mm), au lac An Khê (438,8 mm) et à So Pai (437,2 mm) ;

Du 16 au 22 novembre, de grandes crues, voire des crues historiques, se sont produites sur de nombreuses rivières, de Quang Tri à Khánh Hoà et Lâm Đông. Sur certaines stations des rivières Kỳ Lô, en aval de la rivière Ba (Đak Lak), Dinh Ninh Hòa (Khánh Hoà) et Đa Nhim (Lâm Đông), les niveaux de crue ont dépassé les records des 30 à 40 dernières années. Le pic de crue sur les rivière Kỳ Lô a dépassé le record de 2009 ; Ba, celui de 1993 ; et Dinh Ninh Hòa, celui de 1986.

• Đak Lak : l'est a enregistré 500 à 1.200 mm, avec des précipitations exceptionnellement élevées à Sông Hinh (1.861,8 mm), Sông Hinh 4 (1.759,4 mm), Hoà My Tây (1.575 mm) et Son Long (1.363,8 mm). L'ouest a reçu 150 à 400 mm, avec des pics à M'Đrak (805,5 mm) et Hoà Phong (434,6 mm) ;

• Khánh Hoà : la partie nord a généralement reçu 500 à 700 mm, avec des précipitations supérieures à Đai Lanh (1.071,1 mm), Khánh Hiêp (1.002,1 mm), Son Thai (877,1 mm) et Suôi Cát (877,3 mm). La partie méridionale a enregistré 300 à 500 mm, surtout à Ninh Hải (600,8 mm).

Les spécialistes de la météorologie estiment que l'épisode de pluies et d'inondations survenu au Centre et à la partie méridionale du Sud du 16 au 22 novembre constitue un phénomène extrême, dépassant les records historiques.

Les précipitations enregistrées dans de nombreuses stations comme Son Hoà (province de Đak Lak) avec 601,2 mm ou Quy Nhon (Gia Lai) avec 380,6 mm ont toutes dépassé les records précédemment observés. Certaines stations telles que Son Thành Tây, Son Thành Đông, Hoà My Tây ou Sông Hinh (Đak Lak), les cumuls de pluie ont mesuré entre 1.000 et 1.200 mm.

Photo : VNA/CVN

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), il s'agit d'événements rares, dont il est pratiquement impossible de prévoir précisément les quantités.

Les spécialistes de la météorologie indiquent qu'au cours des 30 dernières années, les crues majeures dans cette région surviennent généralement avant le 15 novembre. Toutefois, la grande crue de 2025 est apparue plus tard que cette règle habituelle. "La crue exceptionnelle de cette année constitue une preuve évidente que les régularités traditionnelles des crues sont en train de changer, reflétant une tendance météorologique de plus en plus extrême et imprévisible. Ces perturbations sont directement influencées par le changement climatique, entraînant des modifications dans la circulation atmosphérique, les tempêtes et les dépressions tropicales", soulignent les experts.

Photos : VNA/CVN

Les experts indiquent que l'épisode de pluies et d'inondations du 15 au 21 novembre résulte de la combinaison simultanée de plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes. En altitude, des perturbations dans la zone des alizés de l'est, entre 1.500 et 5.000 m, ont été particulièrement actives, associées à un flux d'air froid très intense, notamment à partir de la nuit du 17 novembre, créant une zone de convergence humide allant des basses aux hautes couches de l'atmosphère.

Outre les facteurs météorologiques, la topographie et l'hydrologie de la partie sud du Centre ont également contribué à augmenter le risque de crues importantes. Les bassins fluviaux courts et fortement inclinés provoquent un écoulement rapide des eaux de pluie vers l'aval, entraînant des crues torrentielles et des inondations soudaines, avec une montée des eaux en seulement quelques heures. Combiné à la marée haute, le drainage est encore plus limité, aggravant la gravité des inondations.

Photos : VNA/CVN

Par ailleurs, le changement climatique rend les phénomènes pluvieux extrêmes plus intenses et plus difficiles à prévoir. Au cours des 10 à 15 dernières années, la fréquence des grandes crues a également augmenté de manière significative, avec de nombreuses stations enregistrant des cumuls de pluie historiques atteignant 1.000 à 1.700 mm par épisode.

Selon les experts, la crue historique survenue du 16 au 22 novembre dans cette région illustre une nouvelle fois la vulnérabilité du pays face aux phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier les pluies et les crues. Depuis le début de l'année, après le Nord, le Nord-Centre et le Centre, le Centre-Sud est devenu le "foyer des crues", témoignant de la gravité des catastrophes naturelles dans cette région.

Une centaine de personnes mortes et disparues Jusqu'au matin du 24 novembre, la Direction de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes (ministère de l'Agriculture et de l'Environnement) fait savoir que les pluies et les inondations avaient causé 91 décès et 11 personnes portées disparues. La province de Đak Lak a été la plus touchée avec 63 morts, suivie de Khánh Hoà (15) et Lâm Đông (5). Les villes et provinces de Gia Lai, Đà Nang, Quang Tri et Huê ont également enregistré des décès. Les pertes matérielles totales sont estimées à 13.078 milliards de dôngs. Les crues ont entraîné l'effondrement de 221 maisons ; au plus fort des inondations, près de 200.100 maisons étaient submergées, dont 150.000 à Đak Lak et 30.000 à Khánh Hoà. Dans le secteur agricole, plus de 82.100 ha de rizières et cultures maraîchères ont été endommagés ; plus de 3,3 millions de têtes de bétail et volailles ainsi que 1.150 ha d'aquaculture ont été perdus ou emportés par les eaux. Đak Lak reste la province la plus touchée avec 63.000 ha de rizières, 117.000 ha de cultures, 3,2 millions de têtes d'animaux et 1.000 ha d'aquaculture détruits. Le gouvernement a accordé une aide d'urgence de 1.100 milliards de dôngs aux provinces touchées : 500 milliards pour Đak Lak, 300 milliards pour Lâm Đông, 150 milliards pour Khánh Hoà et 150 milliards pour Gia Lai. Le ministère des Finances a distribué 4.000 tonnes de riz provenant des réserves nationales, dont 1.000 tonnes pour Lâm Đông, 1.000 tonnes pour Gia Lai et 2.000 tonnes pour Đak Lak. Auparavant, le Bureau politique a également chargé certaines localités de fournir directement une assistance en matière de denrées alimentaires, de vêtements, de médicaments et de personnel médical aux provinces les plus gravement touchées. Plus précisément : Hanoï soutient la province de Gia Lai, Hô Chi Minh-Ville soutient Khánh Hoà, Hai Phong soutient Đak Lak et Quang Ninh soutient Lâm Đông.

Bao Anh - Hoàng Phuong/CVN