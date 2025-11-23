Festival Thang Long - Hanoï 2025, là où l’héritage prend vie

La première édition du Festival Thang Long - Hanoï, tenue du 1er au 16 novembre, a proposé plus de 30 événements culturels, artistiques et touristiques. Plus de 700 artistes et artisans, vietnamiens et étrangers, s’y sont réunis pour honorer le patrimoine vivant de la capitale.

>> Le Festival Thang Long - Hanoï 2025 promeut les valeurs patrimoniales millénaires

>> La splendide cérémonie d'ouverture du Festival Thang Long - Hanoï 2025

>> Le Festival Thang Long - Hanoï 2025 attire près de 200.000 visiteurs

>> Le patrimoine, un levier économique d’avenir

>> Huê, capitale créative

Photo : VNA/CVN

Placé sous le signe “Patrimoine - Connexion - Époque”, le Festival Thang Long -Hanoï 2025 a réussi à raviver la mémoire millénaire de la capitale vietnamienne. Plus de 30 activités culturelles, artistiques et touristiques y ont eu lieu, célébrant le passé, inspirant le présent et forgeant l’avenir de l’industrie culturelle.

À cette occasion, les sites culturels les plus emblématiques de la ville, comme la Cité impériale de Thang Long - classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), le Temple de la Littérature et le musée de Hanoï, se sont animés plus que jamais. La capitale a montré que le patrimoine ne se limite pas à la conservation : il inspire et raconte.

L’aventure a débuté avec l’événement “Hội tụ di sản” (Convergence du patrimoine) au Temple de la Littérature, transformé en vitrine de l’histoire millénaire de la capitale à travers son artisanat. De nombreux produits de villages de métiers traditionnels de trois anciennes capitales du pays - Thang Long (Hanoï), Huê (Centre) et Hoa Lu (province septentrionale de Ninh Binh) - et des provinces du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) y sont présentés.

Les stands d’exposition s’alignaient les uns après les autres, tels les fragments d’un vaste tableau vivant du pays.

La céramique lustrée de Bát Tràng resplendissait sous l’éclat de ses émaux bleutés, les incrustations de nacre de Chuyên My scintillaient comme des éclats de lumière, tandis que le cliquetis des laques de Hạ Thái résonnait, mêlé au parfum entêtant du vernis.

Dans un recoin discret, une vieille brodeuse de Thuong Tín, penchée sur son ouvrage, faisait glisser avec patience chaque fil sur l’étoffe, comme si elle “recréait” la mémoire d’un savoir-faire ancestral transmis depuis un siècle.

L’interaction était la clé de cette expérience sensorielle. De jeunes visiteurs s’initiaient à la peinture de motifs de tambours de bronze, des étrangers s’essayaient au gong, et des élèves s’appliquaient à l’écriture en caractères chinois nho. L’entrelacement des rires, des tambours et des flûtes de bambou a composé une symphonie familière et pourtant inédite.

Photo : VNA/CVN

En particulier, le programme “Áo dài trên con đường di sản” (L’áo dài sur la route du patrimoine) a su mettre en valeur la beauté traditionnelle dans la modernité. Sous un éclairage féérique, les pans de cette tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes flottaient doucement au vent, comme un ruban de soie reliant les régions patrimoniales. Plus d’une dizaine de collections ont été présentées, inspirées par le charme suranné de Hanoï, la beauté romantique de Huê, la nature sereine de Ninh Binh, et les couleurs vives des brocatelles des Hauts plateaux du Centre.

La collection inspirée par les paysages de Ninh Binh, par exemple, évoquait une peinture rurale paisible des terres de Tràng An, mélangeant le bleu céleste et le vert des rizières. En contraste, la collection Tre xanh Huế (Bambou vert de Huê) a transporté le public vers le chant du hò mái đẩy (chants de rameurs). Des enfants de Huê ont défilé aux côtés des mannequins en áo dài violet foncé, ajoutant une touche simple et profonde à la présentation.

L’énergie du festival a culminé avec le spectacle Sông Hồng gọi, đại ngàn reo (Le fleuve Rouge appelle, la forêt répond). Le son vibrant des gongs et les mélodies de chansons emblématiques telles que Bóng cây kơ nia (À l’ombre de l’Irvingia malayana) ou Nối vòng tay lớn (Great Circle Of Vietnam - Grand cercle du Vietnam) ont créé une harmonie entre la région deltaïque et le haut plateau. L’atmosphère s’est embrasée grâce au rythme ardent des groupes de gongs de Gia Lai et de Tarzans du Tây Nguyên. La voix de l’“Artiste du Peuple“ Rơ Chăm Pheng s’est élevée, comme “l’écho de la futaie”, narrant la vitalité et la fierté des peuples de cette région.

Photo : VNA/CVN

Le point d’orgue du Festival fut la soirée d’ouverture, le 7 novembre, à la Cité impériale de Thang Long, avec le spectacle Di sản kết nối thời đại (Le patrimoine connecte l’époque), structuré en trois actes. L’objectif était de transmettre un message d’interférence et de développement ancré dans la tradition.

Le prélude a honoré les chansons et danses populaires comme le xẩm (chant des aveugles), le chèo (théâtre populaire), l’ả đào (chant des courtisanes), le hát văn (chant rituel de médiumnité), ainsi que le hát văn de Huê et la múa chén (danse des tasses). Cette immersion dans les sources a permis au public de confirmer que le patrimoine est l’“essence et l’âme” de la nation.

L’acte suivant a revisité ces mêmes airs traditionnels dans un style folklorique contemporain, avec des artistes vietnamiens de renom tels que l’“Artiste du Peuple“ Thu Huyên, les chanteurs Trong Tân, Tùng Duong, Anh Tú, et la jeune cantatrice Kiêu Anh.

Photo : VNA/CVN

Pham Hoàng Giang, réalisateur général de la cérémonie d’ouverture, a livré une vision stratégique. “Le patrimoine ne doit pas dormir dans le passé ; il doit se transformer en une nouvelle vitalité, accompagner le développement du pays, et être une source d’inspiration pour la création et l’innovation”, a-t-il affirmé. D’ajouter également que les héritages doivent à la fois “préserver l’identité culturelle” et devenir un espace “où sont générées des valeurs économiques”. “C’est l’axe central pour construire l’industrie culturelle de la capitale”, a-t-il noté.

Dans cette optique, Hanoï s’engage activement à étendre son réseau et à renforcer sa coopération avec les organisations internationales, les villes ayant déjà une expérience dans ce secteur et les nations réputées en matière de développement de l’industrie culturelle. Il s’agit de répondre aux besoins de jouissance culturelle, tout en élevant continuellement les standards, la qualité et la valeur des produits culturels, façonnant ainsi la “marque” de la capitale et du Vietnam sur la scène internationale.

Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire municipal, a aussi réaffirmé cet engagement. “Ces derniers temps, Hanoï a promulgué de nombreux mécanismes et politiques, et mis en œuvre des résolutions sur l’essor de l’industrie culturelle, en assurant l’harmonie entre la conservation et le développement, et en maximisant le potentiel, les forces et les valeurs traditionnelles qui constituent l’identité de la capitale”, a-t-elle renchéri.

Ce festival est la preuve concrète que l’âme millénaire de Hanoï bat au rythme de la modernité, forgeant un avenir où l’héritage est à la fois le passé et le futur.

Hông Anh/CVN