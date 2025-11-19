Aide d'urgence de 50 milliards de dôngs à Khanh Hoà suite aux inondations

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a signé le 18 novembre la décision n° 2514/QD-TTg, accordant une aide financière d'urgence à la province de Khanh Hoà pour remédier aux dégâts causés par les récentes crues et inondations.

Photo : VNA/CVN

Selon la décision, une aide de 50 milliards de dôngs (plus de 1,9 million de dollars) sera prélevée sur la réserve budgétaire centrale de 2025 afin d’appuyer la province dans ses travaux de réparation.

Le Comité populaire de la province de Khanh Hoà est chargé de gérer et d’utiliser les fonds supplémentaires en respectant les règles en vigueur sur le budget de l’État et les textes légaux concernés. Il doit veiller à ce que les fonds soient utilisés conformément aux objectifs prévus, en faveur des personnes nécessiteuses, de manière publique et transparente, sans gaspillage ni abus.

La province doit également rendre compte des résultats au ministère des Finances, au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ainsi qu’aux organismes compétents afin qu'un rapport soit soumis au Premier ministre.

