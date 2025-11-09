Mobilisation nationale contre la pêche INN

Lancée en août dernier, une campagne d’envergure mobilise les 21 villes et provinces côtières du Vietnam, déterminées à renforcer la surveillance maritime et à obtenir la levée du "carton jaune" infligé par la Commission européenne.

>> Lutte accélérée contre la pêche INN

>> Cà Mau accélère sa lutte contre la pêche illégale

>> Le Premier ministre demande de déclarer la guerre à la pêche INN

>> Hô Chi Minh-Ville intensifie sa lutte contre la pêche illicite pour lever le "carton jaune"

>> Résultats de la lutte contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Le 12 août dernier à An Giang (Sud), le Comité de pilotage du ministère de la Défense nationale pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en coordination avec le Comité populaire provincial, a donné le coup d’envoi de cette mobilisation. Son objectif principal : empêcher les navires et pêcheurs de violer les eaux étrangères, sous le slogan "Responsabilité, solidarité, coopération - Lutte résolue contre la pêche INN".

Le général de corps d’armée Thái Dai Ngoc, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire vietnamienne, a souligné l’importance d’une coordination étroite entre les autorités locales et les ministères concernés, notamment pour la sensibilisation, l’échange d’informations, la gestion des bateaux de pêche et le traitement des violations. Les objectifs incluent la mobilisation adéquate des ressources humaines, financières et matérielles, ainsi que l’application de sanctions sévères contre toute négligence compromettant les efforts du pays pour obtenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne (CE).

Selon Hô Van Mung, président du Comité populaire de la province d’An Giang, près de huit ans de lutte ont permis des avancées notables : amélioration de la traçabilité des captures, respect accru du système de surveillance VMS et application plus stricte des lois.

Cinq axes majeurs

Photo : VNA/CVN

Les représentants des Comités de pilotage et des 21 villes et provinces côtières ont signé un engagement d’émulation structuré autour de cinq axes majeurs. Primo, mener efficacement les activités de sensibilisation, de communication et de renforcement des responsabilités dans la mise en œuvre des missions. Secundo, intensifier le contrôle, la surveillance et le traitement rigoureux des infractions liées à la pêche INN. Tertio, renforcer la coordination et l’échange d’informations entre les forces compétentes. Quarto, développer la diplomatie dans le traitement des cas de navires vietnamiens poursuivis, contrôlés ou arrêtés par des forces étrangères. Quinto, assurer la sécurité absolue lors de l’exécution des missions en mer.

Quê Ánh/CVN