La splendide cérémonie d'ouverture du Festival Thang Long - Hanoï 2025

Dans la soirée du 7 novembre, dans l'espace sacré de la Cité impériale de Thang Long, la cérémonie d'ouverture du premier Festival Thang Long - Hanoï 2025 a officiellement eu lieu. Il s'agit d'un événement culturel et artistique de grande envergure organisé par le Service de la culture et des sports de Hanoï, sous l’égide du Comité populaire municipal.

>> Le Festival Thang Long - Hanoï 2025 promeut les valeurs patrimoniales millénaires

Ayant pour thème "Patrimoine - Connexion - Nouvelle Ère", le Festival Thang Long - Hanoï 2025 accompagne l’idée de faire du patrimoine la base de la créativité et du développement culturel de la capitale dans cette nouvelle ère.

Dans son discours inaugural, Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, a souligné : "Le premier Festival Thang Long - Hanoï 2025 est un événement culturel et artistique de grande envergure. C’est aussi une fête du patrimoine, avec un espace créatif ouvert, où les valeurs culturelles traditionnelles sont reliées à l'esprit de l'ère numérique, un lieu où les artisans populaires rencontrent des artistes et des jeunes créateurs pour renouveler et enrichir l'identité culturelle vietnamienne dans la nouvelle ère".

Ce festival est une affirmation forte de la position de Hanoï en tant que Ville créative de l'UNESCO, mettant en avant la richesse culturelle millénaire à travers une dynamique contemporaine, reliant le patrimoine aux technologies et aux visions modernes, avec de nombreuses activités culturelles, artistiques et touristiques qui célèbrent et connectent les valeurs historiques aux innovations contemporaines.

Toujours selon la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, le festival illustre l'esprit de connexion entre patrimoine, actualité et créativité, avec des chants, danses et autres éléments culturels typiques du Delta du Nord et de tout le Vietnam, promouvant la richesse culturelle de la capitale vietnamienne.

Cette cérémonie d'ouverture est un événement culturel majeur célébrant le patrimoine millénaire de Hanoï, avec un programme artistique structuré en trois chapitres valorisant les valeurs culturelles vietnamiennes, les traditions ancestrales et l'innovation contemporaine. Chacun promeut un aspect du thème reliant tradition et modernité.

La première partie met en valeur la culture vietnamienne et retrace l'histoire de la région Thang Long - Hanoï. On y trouve des performances d’arts populaires traditionnels caractéristiques tels que du xẩm (chant des aveugles), du chèo (théâtre populaire du Nord), du ca trù (chant des courtisanes), des danses folkloriques, etc.

La deuxième porte le message de la "Connexion", illustrant l'interaction entre les cultures régionales, notamment les trois anciennes capitales (Thang Long - Hanoï, Hoa Lu et Huê), et d'autres espaces culturels typiques du Vietnam. Cet acte mêle l'art folklorique à un langage scénique moderne avec son et lumière, créant une fusion entre patrimoine et technologie.

La troisième, intitulée "Nouvelle ère", se projette vers l'avenir, avec la technologie comme outil de conservation et de valorisation de la culture. Elle pose la question centrale de la manière dont Hanoï préserve, exploite et développe son patrimoine dans la construction de son industrie culturelle.

Ce spectacle réunit environ 1.000 artistes professionnels, y compris des troupes renommées comme le Théâtre de marionnettes de Thang Long et le Théâtre chèo de Hanoï, offrant un mélange d'arts vivants, musique, lumière et danse qui créent un espace culturel vibrant.

Le Festival Thang Long - Hanoï 2025 ne se limite pas à honorer le patrimoine, il incarne aussi la vision d'une Hanoï créative et intégrée, où le patrimoine est non seulement préservé mais devient une ressource pour le développement socio-économique local. Les organisateurs espèrent que le festival sera organisé chaque année, devenant un nouveau produit culturel et touristique attrayant de Hanoï en automne.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : BTC - VNA/CVN