Lutter fermement contre la pêche illégale pour un avenir durable

Le chef du gouvernement a enjoint les ministères et secteurs concernés à remettre des rapports hebdomadaires et à appliquer des mesures strictes contre les violations liées à la pêche illégale, afin de préserver les ressources maritimes et de promouvoir un développement durable du secteur halieutique.

>> Pêche INN : Ninh Binh finalise l’enregistrement de l’ensemble de sa flotte

>> Cà Mau renforce la lutte contre la pêche INN par le contrôle strict des infractions

>> Résultats de la lutte contre la pêche INN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 21 octobre, la 18e conférence du Comité national de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), en présence du vice-Premier ministre Trân Hông Hà et de représentants des ministères, secteurs et localités concernés. Diffusée en ligne dans les 21 villes et provinces côtières, cette réunion a réaffirmé la volonté du gouvernement de défendre les intérêts nationaux et d’encourager une pêche responsable.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exigé des actions urgentes, coordonnées et assorties de résultats concrets. Les rapports hebdomadaires devront être rigoureux et pertinents. Toute défaillance dans l’exécution des missions entraînera des responsabilités clairement établies. Cette mobilisation s’inscrit dans une stratégie globale de durabilité du secteur et de souveraineté maritime.

Pham Minh Chinh a rappelé que la lutte contre la pêche INN est une priorité à la fois écologique et socio-économique, essentielle au bien-être du peuple et à la réputation du Vietnam à l’international. Il a appelé les autorités à faire preuve d’une responsabilité exemplaire dans l’application des règles du Parti et de l’État.

Les ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, des Affaires étrangères, de la Défense, de la Police et les agences compétentes sont chargés d’améliorer les infrastructures et de renforcer le contrôle de l’exploitation maritime.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit collaborer étroitement avec les autorités locales pour finaliser rapidement la délivrance des licences de pêche et empêcher toute sortie en mer de bateaux non autorisés. Il doit également assurer le suivi de l’installation des dispositifs VMS (système de surveillance des navires par satellite) et achever la mise aux normes internationales des ports de pêche. Tous devront être inspectés et certifiés, et ceux non conformes mis à niveau sans délai.

Concernant les infractions, les ministères de la Police et de la Défense devront coopérer pour enquêter, poursuivre et sanctionner sévèrement les violations, notamment les cas de pêche illégale hors des eaux territoriales vietnamiennes.

Renforcer les moyens de lutte

Le chef du gouvernement a également appelé à intensifier la coopération avec les organisations internationales et les pays voisins, en particulier la Malaisie, pour résoudre durablement les cas de pêche illégale dans les eaux étrangères.

Photo : VNA/CVN

Les médias nationaux, tels que la Télévision vietnamienne VTV, la radio La Voix du Vietnam (VOV) et le journal Nhân Dân (organe du Parti communiste vietnamien), sont invités à sensibiliser le public aux efforts du Vietnam dans ce domaine. En parallèle, les banques commerciales devront proposer des crédits pour aider les pêcheurs à diversifier leurs activités et sortir de la dépendance à la pêche illégale. Les autorités devront les accompagner dans cette transition, en protégeant les ressources maritimes et en réduisant l’impact environnemental.

Le ministère de la Justice est chargé d’accélérer la rédaction et la soumission de nouveaux décrets administratifs, avec des sanctions renforcées pour garantir une dissuasion efficace. Les inspections régulières des navires et des ports devront être systématisées pour détecter et traiter rapidement toute infraction.

Photo : VNA/CVN

Enfin, les représentations diplomatiques du Vietnam à l’étranger, notamment dans les pays concernés par la pêche illégale, devront mener des campagnes actives pour faire connaître les efforts du pays et contribuer à la levée du “carton jaune” imposé par la Commission européenne (CE). Cette mission est essentielle pour préserver la réputation du Vietnam sur le marché international des produits de la mer.

Le Premier ministre a conclu que seule une mise en œuvre sérieuse et déterminée des directives permettra au Vietnam de lever la carte jaune INN, de développer durablement son secteur de la pêche et de renforcer sa position sur la scène internationale.

Thanh Giang - Xuân Hoàng/CVN