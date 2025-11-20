Une réforme salariale structurante dès 2026

Le projet de décret d’application de la Loi sur les enseignants prévoit l’instauration d’un mécanisme de valorisation destiné à rehausser les salaires du corps éducatif, en les positionnant au sommet de la fonction publique.

>> Le Vietnam fait du personnel éducatif le pilier de son développement

>> Le Professeur associé Nguyên Tuân Cuong élu académicien correspondant étranger

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a récemment soumis à consultation publique le projet de décret d’application de la Loi sur les enseignants.

Ce texte marque une avancée majeure dans la refonte des politiques de rémunération du secteur éducatif.

Il détaille les nouveaux dispositifs relatifs aux salaires et aux indemnités, avec pour objectif stratégique de positionner les revenus des personnels enseignants au sommet de la fonction publique.

Pour atteindre cette ambition, le texte introduit un mécanisme de valorisation applicable à l’ensemble du corps éducatif. Ce nouveau levier s’ajoute aux indices existants, sans modifier la structure globale du système de rémunération. Il vise à améliorer les revenus tout en maintenant la cohérence du cadre administratif actuel.

Un barème différencié

Selon le projet, tous les professionnels de l’enseignement bénéficieront de ce dispositif. Les personnels de maternelle se verront attribuer le taux le plus élevé, fixé à 1,25, tandis que les autres catégories percevront un taux de 1,15. Ces valeurs sont clairement définies et seront appliquées de manière uniforme sur l’ensemble du territoire.

Une bonification supplémentaire de 0,05 est prévue pour celles et ceux exerçant dans des contextes spécifiques : classes accueillant des élèves en situation de handicap, centres d’éducation inclusive, internats populaires situés en zones frontalières. Cette mesure vise à reconnaître les contraintes particulières liées à ces missions et à encourager l’engagement dans ces environnements exigeants.

À compter du 1er janvier 2026, la rémunération sera calculée selon la formule suivante :

Salaire = Salaire de base × Indice actuel × Facteur de valorisation.

Cette méthode introduit un élément supplémentaire destiné à rehausser les revenus sans altérer l’ossature du système. D’après les données techniques du ministère, les indices actuellement en vigueur dans le secteur public varient de 2,1 à 7,55, correspondant à des salaires mensuels allant de 4,9 à 17,66 millions de dôngs. L’ajout du nouveau facteur devrait donc entraîner une hausse immédiate et significative, particulièrement attendue dans le milieu éducatif.

Statut professoral renforcé

Le projet accorde une attention particulière aux titulaires du rang de professeur. Ces derniers seront rémunérés selon l’échelle des experts de haut niveau, répartie en trois niveaux : 8,8 - 9,4 - 10,0.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre du Règlement N°180 et de la Résolution N°57, qui reconnaissent leur rôle essentiel dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la transformation numérique.

Cette revalorisation vise à mieux refléter les responsabilités et les contributions des professeurs au développement intellectuel et technologique du pays, tout en renforçant l’attractivité de ces fonctions stratégiques.

Mobilité et maintien des avantages

Au-delà de la rémunération directe, le décret clarifie plusieurs situations administratives complexes, notamment les mécanismes dits de “réserve salariale”. Lorsqu’un professionnel est muté vers un établissement appliquant un régime indemnitaire moins favorable, il conserve ses avantages antérieurs pendant une période maximale de 36 mois, proportionnelle à la durée de mobilité ou de détachement.

En cas de transfert vers un organe de gestion éducative aux conditions moins avantageuses, cette période est limitée à 12 mois. Une fois ce délai écoulé, les autorités procèdent à un réexamen du classement et des indemnités, en fonction du poste effectivement occupé.

Le texte prévoit également une clause de protection en cas de reclassement administratif d’une localité. Si ce changement entraîne une réduction des régimes indemnitaires, les personnels concernés continueront de percevoir les montants antérieurs pendant six mois à compter de la décision. Ces mesures visent à éviter les baisses brutales de revenus et à garantir une transition équitable.

Une base réglementaire complète

Les règles de versement des indemnités sont également précisées pour les établissements complexes : ceux qui regroupent plusieurs niveaux d’enseignement, plusieurs programmes ou implantations, ainsi que ceux disposant de points d’enseignement ou de filiales. Le décret introduit des principes unifiés afin d’assurer une application cohérente des compléments de rémunération dans ces configurations particulières.

Par l’ensemble de ses dispositions, ce projet constitue une base réglementaire solide pour la mise en œuvre de la Loi sur les enseignants. Il couvre les aspects essentiels liés à la rémunération, aux indemnités et à la mobilité professionnelle. Bien qu’encore en phase de consultation, ce texte représente un pas décisif vers une politique salariale clairement définie, en cohérence avec les objectifs stratégiques des autorités compétentes.

Ðan Thanh/CVN