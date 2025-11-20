Le Vietnam fait du personnel éducatif le pilier de son développement

L’Assemblée nationale a adopté le 16 juin 2025 la Loi N°73 sur les enseignants. Composée de 9 chapitres et 42 articles, elle entrera en vigueur le 1 er janvier 2026. Ce texte inédit marque une avancée décisive dans la reconnaissance et la valorisation des professionnels du secteur.

Photo : VNA/CVN

Première législation entièrement consacrée aux enseignants, la Loi N°73 s’inscrit dans la continuité des orientations du Parti et de l’État visant à rehausser la qualité du système éducatif national. Elle consacre le rôle central des professionnels du secteur dans la stratégie de développement du pays et établit un cadre juridique complet pour celles et ceux exerçant dans les établissements scolaires, qu’ils relèvent du public ou du privé.

Pour la première fois, les intervenants du privé sont reconnus comme membres à part entière du corps éducatif, avec des normes, des droits et des devoirs équivalents à ceux du public. Cette reconnaissance institutionnelle met fin à une distinction longtemps source d’inégalités et renforce la cohérence du système.

Photo : VNA/CVN

Parmi ses dispositions majeures, le texte garantit le respect de l’honneur et de la dignité des personnels éducatifs. Il prévoit des sanctions strictes contre toute atteinte à ces principes, notamment l’interdiction de diffuser des informations diffamatoires en l’absence de conclusions officielles des autorités compétentes. Cette mesure vise à les protéger contre les pressions sociales injustifiées et à préserver un environnement de travail serein et respectueux.

L’article 12 introduit une réforme structurelle des appellations professionnelles. Le système actuel, basé sur une répartition en catégories I, II et III, est jugé obsolète et générateur d’inégalités. À compter de 2026, les fonctions seront définies selon les exigences et la nature des missions à chaque niveau d’enseignement. Le ministère de l’Éducation et de la Formation publiera des textes réglementaires pour établir les équivalences entre les anciennes dénominations et les nouvelles.

La politique salariale fait également l’objet d’une révision profonde. La rémunération sera désormais fondée sur le poste occupé et l’efficacité du travail, avec des ajustements destinés à refléter plus justement les responsabilités et les contributions individuelles. Le classement des personnels éducatifs au sommet de l’échelle salariale de la fonction publique constitue une mesure phare pour reconnaître leur engagement et renforcer l’attractivité du métier.

La loi prévoit un ensemble de dispositifs de soutien visant à améliorer les conditions de travail et de vie dans le secteur. Ces mesures incluent des indemnités liées à la nature du poste et à la localisation géographique, des programmes de formation continue et de perfectionnement, un suivi régulier de la santé, ainsi que des actions de prévention des risques professionnels.

Photos : VNA/CVN

Un appui spécifique est prévu pour celles et ceux impliqués dans des missions d’alphabétisation, de généralisation de l’enseigne-ment ou d’autres programmes spéciaux. Ces dispositifs vien-nent s’ajouter aux politiques déjà prévues par les lois sur les fonctionnaires, le travail et les autres réglementations en vigueur.

Les personnels exerçant dans des zones particulièrement difficiles ou dans des établissements spécialisés bénéficieront de mesures supplémentaires : logement de fonction ou aides au logement, soutien aux déplacements, indemnités spécifiques selon les postes et les missions. Les localités et les établissements auront la possibilité d’adapter ces politiques en fonction de leurs ressources et de leurs réalités territoriales. Les modalités précises seront définies par le gouvernement.

Afin d’attirer et de fidéliser les profils les plus qualifiés, la loi prévoit des avantages ciblés pour les professionnels hautement spécialisés, ceux exerçant dans des zones reculées ou au sein de minorités ethniques. Ces mesures portent sur les conditions de recrutement, la rémunération, la formation, les équipements et l’environnement de travail. Les localités pourront mettre en œuvre des politiques spécifiques selon leurs capacités budgétaires.

En matière de retraite, la Loi N°73 s’appuie sur l’article 169 du Code du travail de 2019 et sur l’arrêté gouvernemental N°135. L’âge légal de départ pour les femmes est fixé à 57 ans, avec une hausse progressive jusqu’à 60 ans d’ici 2035. Une disposition spécifique permet toutefois aux professionnelles de la petite enfance, ayant cotisé pendant 20 ans, de partir dès 52 ans sans décote. Le texte couvre l’ensemble des régimes applicables aux fonctions éducatives.

Photos : VNA/CVN

La Loi N°73 accorde au ministère de l’Éducation et de la Formation une autonomie accrue en matière de gestion des ressources humaines. Les établissements publics autonomes relevant de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle disposeront désormais du pouvoir de recrutement direct. Pour les autres niveaux - préscolaire, primaire, secondaire et éducation permanente, les modalités seront définies par le ministre.

Cette décentralisation vise à corriger les déséquilibres en matière d’effectifs et à favoriser une planification stratégique à court, moyen et long termes. Le ministère, en coordination avec les autres ministères et les Comités populaires provinciaux, sera chargé d’élaborer les stratégies, les plans et les effectifs globaux relevant de son autorité. Il soumettra aux instances compétentes les propositions de postes dans les établissements publics.

Dès l’adoption de la loi, le ministère a lancé la rédaction de deux décrets et d’une vingtaine de circulaires d’application. Ces textes seront publiés simultanément à l’entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 2026. Ce corpus réglementaire vise à garantir la cohérence, la faisabilité et l’efficacité de la mise en œuvre des politiques prévues.

La Loi sur les enseignants ne se limite pas à un cadre juridique : elle incarne une volonté politique forte de valoriser les métiers de l’éducation. Dans un contexte de développement économique rapide, le Vietnam fait le choix stratégique d’investir dans la formation des générations futures en plaçant les acteurs du système éducatif au cœur de sa politique nationale.

Phuong Mai/CVN