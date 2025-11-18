Tourisme : le Vietnam accueille 1,73 million de visiteurs en octobre, un niveau inédit

Le Vietnam a accueilli 1,73 million de visiteurs internationaux en octobre 2025, un niveau jamais atteint auparavant, selon l’Autorité nationale du tourisme relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Ce résultat marque une hausse de 13,8% par rapport à septembre et de 22,1% sur un an.

La Chine demeure le premier marché émetteur, avec plus de 433.000 arrivées (25% du total), suivie par la République de Corée avec plus de 360.000 visiteurs, puis Taïwan (Chine) avec plus de 106.000 arrivées.

Plusieurs marchés lointains enregistrent également une progression notable par rapport à septembre : Suisse (+67%), Danemark (+66%), Thaïlande (+58%), République tchèque (+56%), France (+56%) et Suède (+56%).

Pour Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut asiatique de développement du tourisme, ces chiffres témoignent d’une "croissance exceptionnelle" d’autant qu’ils dépassent les pics de la haute saison estivale. Selon lui, le Vietnam connaît actuellement la phase de développement la plus dynamique de ces dernières années et reste une destination privilégiée pour les touristes du monde entier.

Une croissance solide sur dix mois

De janvier à octobre, le Vietnam a accueilli près de 17,2 millions de visiteurs étrangers, soit +21,5% sur un an. Le secteur estime désormais possible d’atteindre 25 millions de visiteurs internationaux en 2025.

Les recettes touristiques suivent la même tendance : 77.400 milliards de dôngs en dix mois (+19,8%) ; l’hébergement et la restauration : 695.100 milliards de dôngs (+14,6%) ; les ventes au détail et services aux consommateurs : 5,77 billiards de dôngs (+9,3%).

Le tourisme domestique reste également soutenu, avec 6 millions de visiteurs en octobre et 125 millions sur dix mois.

Forte dynamique dans les grandes destinations

Hanoï a enregistré 2,27 millions de visiteurs en octobre, dont 695.000 étrangers (+18%). Sur dix mois, la capitale totalise 28,2 millions de visiteurs, soit 91% de son objectif annuel, et génère près de 110.000 milliards de dôngs de recettes (+20%).

Hô Chi Minh-Ville a dénombré plus de 6,5 millions de visiteurs internationaux (+17,7%), pour 208.066 milliards de dôngs de recettes (+22%), soit 72% de l’objectif de 2025.

Quang Ninh a enregistré 18,43 millions de visiteurs sur dix mois (+10%) et 48.362 milliards de dôngs de recettes (+21%). Dà Nang : 1,3 million de visiteurs en octobre (+26%). Huê : 5,4 millions de visiteurs et 10.700 milliards de dôngs de recettes (+60%).

Miser sur la durabilité et la technologie

Les experts appellent à des réformes structurantes du secteur, axées sur trois exigences majeures. Primo, la qualité des services : renforcer la qualité des offres et des prestations touristiques. Secundo, la durabilité : garantir la durabilité environnementale et l'intégration du tourisme vert, jugé indispensable pour réduire la pression sur les infrastructures. Enfin, tertio : la technologie : intégrer la technologie dans la gestion des flux touristiques.

Ils recommandent également de maintenir les politiques de visas élargies, notamment pour les marchés lointains à forte capacité de dépense. Cette mesure est essentielle pour allonger la durée des séjours et encourager les retours des visiteurs internationaux.

