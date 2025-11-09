Défis et leviers pour une gestion durable de la pêche

Face au risque de prolongation du “carton jaune“ de la Commission européenne (CE), le Vietnam intensifie ses efforts pour renforcer la gouvernance du secteur halieutique, en misant sur la fiabilisation des données et des sanctions plus dissuasives.

Confronté à la menace persistante du maintien du “carton jaune“ de la CE concernant la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le Vietnam fait de la gestion rigoureuse des activités maritimes et du traitement des violations une priorité. Pour renforcer la transparence et la traçabilité dans le secteur, le gouvernement prépare un nouveau décret destiné à combler les lacunes juridiques, responsabiliser les acteurs et durcir les sanctions en cas d’infractions graves.

Des données à fiabiliser pour mieux agir

Au 30 juin 2025, le Vietnam comptait 81.719 bateaux de pêche enregistrés, dont 28.164 mesurant 15 m ou plus et équipés de dispositifs VMS (système de surveillance par satellite), soit un taux de couverture de 99,06%. Toutefois, 486 navires restent non enregistrés, plus de 16.000 ne remplissent pas les conditions d’exploitation, et environ 15.000 n’ont pas mis à jour leurs informations dans la base nationale VNFishbase.

Chaque semaine, les localités révisent les listes de navires à risque pour cibler les inspections. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement transmet également des alertes sur les bateaux opérant près des frontières maritimes, afin de prévenir les infractions en sensibilisant propriétaires et capitaines.

Des progrès ont été observés dans la surveillance, avec une nette diminution des pertes de connexion VMS et des dépassements de zones autorisées. Néanmoins, le nombre d’amendes reste faible par rapport aux infractions détectées, en raison de retards dans la mise à jour des sanctions dans les bases de données.

Selon Trân Ðình Luân, directeur du Département des produits aquatiques et de la surveillance des pêches, du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le projet de décret prévoit le retrait des permis pour les bateaux commettant des violations graves : perte prolongée de connexion VMS, changement d’activité non déclaré, récidive malgré sanctions. Cette mesure vise à responsabiliser davantage les propriétaires et capitaines.

Responsabiliser les propriétaires de navires

Le texte propose également de supprimer l’enregistrement des navires saisis ou sanctionnés par des pays étrangers, ainsi que ceux déconnectés du système VMS sur une longue période. Ces dispositions traduisent une volonté de durcir le cadre réglementaire pour assainir le secteur.

Un point de friction soulevé concerne la répartition des responsabilités. Les sanctions visent principalement les capitaines, alors que les décisions stratégiques relèvent souvent des propriétaires. Trân Van Huy, pêcheur à Gia Lai (Centre), témoigne : “Nous ne sommes que des capitaines. Si le propriétaire nous demande de couper le VMS, nous n’avons pas le choix”.

Le projet de décret introduit donc des mesures plus strictes pour rendre les propriétaires directement responsables des violations graves, notamment en cas d’envoi de navires dans les eaux étrangères pour des activités non autorisées.

Phan Chi Hiêu, vice-ministre de la Justice, estime que ce texte contribuera à résoudre les difficultés du secteur et à lever le “carton jaune“ d’ici la fin de l’année. Il appelle toutefois à une analyse approfondie des dispositions relatives au retrait des permis et à la suppression des enregistrements, afin de garantir leur conformité à la Constitution et au droit en vigueur avant soumission au gouvernement.

