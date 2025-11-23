Huê, capitale créative

Portée par son héritage exceptionnel, la ville de Huê (Centre) fait de l’économie du patrimoine une priorité stratégique. Son potentiel sera libéré grâce à l’implication audacieuse du secteur privé et à une forte dynamique d’innovation numérique.

Ancienne capitale impériale du Vietnam, Huê place le patrimoine au cœur de son développement. Cet héritage devient un levier structurant pour valoriser la richesse culturelle et historique de la ville. Face aux enjeux contemporains, il est essentiel de renforcer les synergies entre le monde des affaires et l’expansion de l’économie culturelle.

Cette orientation s’inscrit dans la Résolution No68 du Politburo, en date du 4 mai 2025, du Parti, qui consacre le rôle central du secteur privé dans l’essor culturel et créatif. Ce texte fondateur érige les entreprises privées en moteurs de la croissance nationale, de la transition numérique et de l’économie verte.

Un écosystème patrimonial à activer

Reconnue à l’échelle interna-tionale, Huê s’impose comme une destination emblématique du patrimoine culturel. Elle dispose d’une richesse monumentale : plus de 1.000 sites recensés, dont 202 classés, huit patrimoines culturels mondiaux (six matériels et deux immatériels) reconnus par l’UNESCO. À cela s’ajoutent plus de 500 fêtes traditionnelles, de nombreux villages d’artisans renommés et une gastronomie riche. Son écrin naturel, composé de la rivière des Parfums, du mont Ngu, de la lagune de Tam Giang et de la forêt de Bach Ma, constitue un écosystème patrimonial unique, propice à des initiatives économiques créatives.

Pour Phan Thanh Hai, directeur du Service municipal de la culture et des sports, la philosophie reste inchangée : “préserver pour développer, développer pour préserver”. L’intégration du secteur privé vise à faire de Huê une métropole patrimoniale créative, verte et intelligente. La ville adopte une approche différenciée, centrée sur la culture et l’histoire pour garantir singularité et durabilité.

Dans cette dynamique, les entrepreneurs privés sont positionnés comme catalyseurs des filières culturelles : áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes), tourisme, artisanat, arts vivants, cinéma, design, jeux vidéo et contenus numériques.

Le renforcement du partenariat public-privé (PPP) et la mobilisation d’investissements privés dans la culture sont des priorités. Bien que plusieurs entreprises aient déjà investi dans les services liés au patrimoine de Huê, leur impact reste en deçà du potentiel réel de la ville impériale.

M. Hai identifie plusieurs freins : cadre juridique insuffisant pour les PPP ; inertie administrative ;manque de coordination entre acteurs publics, privés et citoyens ; fragilité financière et humaine des entreprises culturelles ; et risque de dénaturation du patrimoine par la spéculation commerciale.

Une trajectoire durable et inclusive

Pour bâtir une voie de croissance distincte et pérenne, Phan Thanh Hai propose de s’appuyer sur les quatre “P” fondamentaux : Préservation - respect des normes de conservation et maintien des valeurs fondamentales ; Performance - intégrer les dimensions patrimoniale, écono-mique, environnementale, nocturne et de mobilité ; Politesse - valoriser l’échelle humaine et l’excellence qualitative ; Participation - impliquer la communauté et co-construire avec le tissu entrepreneurial.

Le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) recommande la création d’un “Écosystème patrimonial créatif piloté par les acteurs privés”. Ce dispositif vise à transformer l’héritage de la cité - qu’il soit matériel, immatériel, gastronomique, architectural ou paysager - en une puissante plateforme de production, d’innovation et d’accès au marché. L’objectif est d’assurer une conservation vivante tout en améliorant la qualité de l’environnement urbain.

Dans ce modèle, le secteur privé joue un rôle central, l’État agit comme facilitateur, co-investisseur et garant, et la communauté devient copro-priétaire de la valeur générée. Ce schéma articule protection du patrimoine, création d’emplois, croissance économique et consommation responsable. Il repose sur la trilogie : Patrimoine vivant - Créativité numérique - Circularité verte, favorisant l’émergence de solutions innovantes portées par la jeunesse.

Numérisation et innovatio

Nguyên Xuân Son, directeur du Service municipal des sciences et des technologies, souligne que la numérisation est un moteur du développement multisectoriel de Huê. Elle soutient le tourisme digital, l’économie sociétale et la modernisation des infrastructures de communication.

Forte de ses huit biens UNESCO, Huê se positionne en pionnière dans l’usage des technologies pour valoriser son patrimoine. La digitalisation des monuments via la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) offre des expériences immersives inédites, augmentant la fréquentation touristique et générant des revenus grâce aux services dématérialisés.

Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments, affirme que le patrimoine est une ressource économique et culturelle clé, intrinsèquement liée au tourisme, aux services créatifs et aux chaînes de valeur ajoutée. Le PPP reste la méthode stratégique : l’État garantit l’intégrité des biens, tandis que les acteurs privés apportent capital, dynamisme et innovation.

Le Centre a récemment lancé une solution d’identification numérique et d’exposition des antiquités de la dynastie des Nguyên (1802-1945). Chaque objet reçoit désormais un identifiant unique, est numérisé en 3D et sécurisé sur la blockchain, assurant son authenticité et sa traçabilité.

En parallèle, le système d’exposition virtuelle museehue.vn, utilisant RV, RA et métavers, permet au public de découvrir le patrimoine de manière vivante et immersive, au-delà des contraintes spatiales.

Hong Seung Mo, représentant de la société sud-coréenne UALS, spécialisée en architecture urbaine durable, insiste sur l’importance de la “culture technologique” pour dynamiser l’économie du patrimoine. L’hybridation entre culture et technologies de l’information transforme les trésors tangibles et intangibles en ressources informatives et contenus intellectuels, devenant ainsi un moteur puissant de créativité et de développement urbain innovant.

