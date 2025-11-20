Monuments inondés : Huê et Hôi An confrontées à une crise patrimoniale majeure

Depuis la fin octobre 2025, les villes de Huê et de Dà Nang connaissent des crues historiques, surpassant les records précédents tant en volume de précipitations qu’en hauteur d’eau. Deux sites inscrits au patrimoine mondial - la Cité impériale de Huê et l’ancienne ville de Hôi An - ont été inondés pendant plusieurs jours.

Ces inondations ont provoqué d’importants dégâts, affectant durablement la structure et l’intégrité de nombreuses constructions anciennes, et soulignant l’urgence d’une évaluation approfondie ainsi que de mesures de protection adaptatives à long terme.

Des sites patrimoniaux encerclés par les eaux

La gravité de la situation a été illustrée par l’image saisissante du toit du pavillon Nghinh Luong Dinh, inondé par les flots tumultueux de la rivière des Parfums. L’eau s’est engouffrée à l’intérieur des portes de la citadelle, inondant l’ensemble de la Cité impériale (Dai Nôi), avec des hauteurs atteignant de 1,2 à 1,5 m.

Selon le Centre de conservation des monuments de Hue, plusieurs palais et ouvrages à l’intérieur de la Cité impériale ont été envahis par 0,2 à 0,3 m d'eaux. Les cours d’honneur de plusieurs mausolées impériaux ont connu des inondations pouvant atteindre 1,7 m, et une section du mur en pierre du lac Luu Khiêm, au mausolée de l’empereur Tu Duc, s’est effondrée.

Un incident notable s’est produit le 2 novembre vers 18h45 : une portion de plus de 14 mètres du mur de la Cité impériale s’est écroulée. Les causes préliminaires incluent l’infiltration prolongée des eaux de pluie, la submersion de la base de l’ouvrage, l’érosion liée à la différence de pression hydraulique et l’usure naturelle de matériaux vieux de plus de deux siècles.

Plus en aval, l’ancienne ville de Hôi An, située au confluent des rivières Thu Bôn et Vu Gia, a aussi subi plusieurs jours d’inondations, inondant des milliers de maisons anciennes et d’ouvrages historiques. Le Centre de conservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An a indiqué qu’environ 30 monuments avaient été endommagés, dont neuf gravement.

La nécessité d'une adaptation durable

Face à des phénomènes climatiques de plus en plus intenses et imprévisibles, notamment les crues soudaines de grande ampleur, Huê et Hôi An sont appelées à adopter des approches globales et durables pour protéger leur patrimoine.

Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, a annoncé que la reconstruction de la section effondrée du mur devrait être achevée en deux mois, accompagnée d’une inspection générale de l’ensemble de l’enceinte. À plus long terme, le Centre prévoit d’évaluer la capacité de drainage des canaux et douves, de proposer des dragages, et de mettre en place un système de surveillance par scanners 3D et drones afin de détecter les déformations et affaissements. Un plan d’investissement pour la restauration de l’enceinte de la Cité impériale pour la période 2026-2030 est en cours d’élaboration.

À Hôi An, le directeur adjoint du Centre de conservation du patrimoine culturel mondial, Pham Phu Ngoc, a annoncé que plus de 83% des 1.155 monuments et maisons anciennes appartenaient à des propriétaires privés, dont beaucoup ne disposaient pas des ressources financières nécessaires pour les rénovations.

Il recommande une évaluation globale des impacts du changement climatique sur le site patrimonial, ainsi que la mise en place de politiques de soutien couvrant 40% à 100% des coûts de restauration, accompagnées de mécanismes d’aide financière pour les propriétaires, afin de permettre des interventions urgentes.

VNA/CVN