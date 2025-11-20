Un nouvel élan pour le métier d’enseignant

Adoptée le 16 juin 2025, la Loi sur les enseignants marque un tournant majeur pour l’éducation vietnamienne. Elle clarifie les droits, les devoirs et les avantages liés à l’exercice du métier, tout en ouvrant la voie à des conditions de travail plus stables et plus dignes.

>> Le Vietnam fait du personnel éducatif le pilier de son développement

>> Une réforme salariale structurante dès 2026

Photo : VNA/CVN

La Loi sur les enseignants marque une étape décisive dans l’évolution du système éducatif vietnamien. C’est la première fois qu’un texte législatif distinct définit de manière exhaustive le statut professionnel, les responsabilités et les dispositifs d’accompagnement destinés aux personnels éducatifs.

Pour la Docteure Nguyên Thi Minh Huyên, chercheuse à l’Académie de médecine et de pharmacie traditionnelle du Vietnam, cette loi représente bien plus qu’un progrès juridique : elle incarne une reconnaissance institutionnelle et un soutien moral attendu depuis longtemps. La réforme introduit un nouveau cadre de rémunération, plaçant les salaires des enseignants au sommet de la grille de la fonction publique.

Elle prévoit également des indemnités modulées selon les zones géographiques, les disciplines enseignées ou les missions spécifiques. Les professionnels exerçant dans des régions difficiles, des établissements spécialisés ou auprès d’élèves en situation de handicap bénéficieront d’un soutien renforcé.

Selon Mme Huyên, garantir un revenu stable et un environnement professionnel sécurisé est essentiel pour plus attractif, notamment auprès des jeunes diplômés encore hésitants à s’orienter vers les filières pédagogiques.

Le Dr. Hoàng Anh Ðuc, chercheur à l’université RMIT et directeur du système éducatif Sky-Line, estime que cette réforme met fin à la dispersion des réglementations en réunissant les dispositions salariales dans un cadre unique, cohérent et durable. Il considère la hiérarchie instaurée comme une avancée majeure, reconnaissant la spécificité du métier et garantissant un revenu digne.

Soutien et bien-être

Au-delà de la revalorisation des salaires, le texte accorde une attention particulière au bien-être des personnels. Il introduit un congé d’été rémunéré, des périodes de repos pour la récupération, ainsi que des possibilités de formation continue et de perfectionnement. Ces mesures témoignent de l’importance désormais accordée à l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

La loi précise également que tout acte portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité des personnels éducatifs - violences, insultes ou diffamation - est strictement interdit. Aux yeux de Nguyên Thi Minh Huyên, cette disposition répond aux préoccupations croissantes des dernières années et vise à instaurer un environnement de travail plus sûr.

Autonomie administrative

Photo : VNACVN

Parmi les évolutions structurelles, l’autonomie accordée au ministère de l’Éducation et de la Formation constitue un changement significatif. Jusqu’ici, certaines décisions stratégiques, notamment en matière de recrutement, dépendaient d’autres organes administratifs, limitant la capacité du ministère à répondre efficacement aux besoins du terrain.

Désormais, celui-ci dispose du pouvoir officiel de recruter directement, marquant une étape importante vers une gouvernance plus agile et adaptée aux réalités des établissements. Pour Hoàng Anh Ðuc, cette évolution est essentielle pour améliorer la gestion des ressources humaines dans le secteur.

Entre ambition et vigilance

Malgré les avancées, plusieurs voix appellent à la vigilance quant à l’application concrète de la loi. Nguyên Thi Minh Huyên insiste sur la nécessité de publier rapidement les textes d’orientation, de garantir les ressources nécessaires et de définir clairement les mécanismes de mise en œuvre. Elle souligne également l’importance de diffuser le contenu de la loi dans les établissements et de l’intégrer aux programmes de formation initiale et continue.

De son côté, Hoàng Anh Ðuc met en garde contre les défis budgétaires liés à la revalorisation salariale, qui nécessiteront une coordination étroite entre les autorités centrales et locales. Il insiste sur la mise en place d’un système d’évaluation transparent pour garantir une répartition équitable des ressources. Selon lui, la réussite de cette réforme dépendra d’un plan d’application rigoureux, réaliste et transparent, capable de transformer les engagements politiques en progrès tangibles pour les millions de professionnels concernés.

Une attente de 20 ans

D’après Hoàng Anh Ðuc, cette loi vient clore près de deux décennies de promesses successives. Depuis 2005, plusieurs mesures ponctuelles avaient été adoptées indemnités d’ancienneté, avantages de zone, politiques sectorielles - mais elles restaient insuffisantes face à la hausse du coût de la vie, notamment dans les grandes villes.

Avec ce texte, le Vietnam affirme sa volonté de faire de l’éducation un levier stratégique de développement. Investir dans celles et ceux qui la portent n’est plus une option, mais une nécessité.

ÐAN THANH/CVN