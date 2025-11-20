Inondations historiques au Centre : les lourds dégâts

Les pluies et les crues continuent d’évoluer de manière complexe dans de nombreuses localités du Centre et des Hauts plateaux du Centre, causant de lourds dégâts tant en vies humaines qu’en biens matériels.

>> Khanh Hoa renforce ses mesures d’urgence face aux fortes pluies et aux inondations

>> Dà Nang : le président de la République aux côtés des sinistrés des inondations de Go Nôi

>> Aide d'urgence de 50 milliards de dôngs à Khanh Hoà suite aux inondations

>> Plusieurs trains suspendus en raison des fortes pluies au Centre méridional

>> Inondations : des milliers de maisons sous les eaux au Centre

Photos : Luong Vinh Long Nhât/CVN

Le froid combiné aux perturbations du vent d’est a provoqué de fortes pluies prolongées ces derniers jours, entraînant de graves inondations dans de nombreuses provinces du Centre. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et des dizaines de milliers de maisons ont été submergées.

Les zones les plus touchées par les pluies et les crues incluent Dà Nang, l’est de Quang Ngai, Gia Lai, Đak Lak et Khánh Hoà. D’autres provinces comme Huê et Quang Tri subissent également les effets des fortes pluies, avec un retour des inondations seulement quelques jours après la précédente crue.

Gia Lai : rupture de la digue de la rivière Luât Lê et évacuation d’un millier de familles

Sous l’effet des fortes pluies prolongées, de nombreuses localités de la province de Gia Lai se sont retrouvées submergées le 19 novembre. De nombreuses voies de communication ont été coupées. Le niveau d’eau des rivières a monté très rapidement, en particulier sur les rivières Thanh Hà et Kôn.

Selon le Commandement provincial de la défense civile de Gia Lai, vers 3 heures du matin le 19 novembre, une crue importante venant de l’amont a provoqué la rupture de la digue de la rivière Luât Lê, dans la commune de Tuy Phuoc (anciennement le bourg de Diêu Tri). Les eaux arrivant en trombe ont plongé de nombreuses zones de la commune de Tuy Phuoc et des quartiers situés le long de la rivière Hà Thanh sous plus d’un mètre d’eau.

À la mi-journée du 19 novembre, les pluies et les crues avaient causé des inondations et isolé 10.256 foyers, soit 42.525 habitants, dans de nombreuses communes et quartiers de la partie orientale de la province. Les autorités ont procédé à l’évacuation urgente d’environ 1.000 familles vers des zones sûres.

Photo : VNA/CVN

Outre la zone orientale, plusieurs communes de l’ouest - Đak Po, Ia Sao, Po Tó, Ia Pa, Ia Tul, Uar… - ont également signalé des inondations locales et des glissements de terrain.

À Quy Nhon, la montée rapide des eaux durant la nuit a provoqué de fortes inondations dans de nombreux quartiers résidentiels tels que Quy Nhon Bac, Quy Nhon Tây, Quy Nhon Đông, ainsi que dans les communes de Tuy Phuoc, Tuy Phuoc Đông et Tuy Phuoc Bac. Selon le Comité populaire de la province de Gia Lai, certains points de la province ont enregistré un niveau d’eau supérieur au pic historique de la crue de 2009.

Dans le quartier de Quy Nhon Bac, environ 10.000 maisons ont été inondés et plus de 3.000 familles ont déjà été évacuées.

Les prévisions indiquent que, du 19 novembre jusqu’au matin du 20 novembre, de fortes pluies continueront de s’abattre sur l’ensemble de la province, avec une intensité potentiellement "exceptionnellement élevée", entraînant un risque d’inondations généralisées, voire de submersions importantes, susceptibles de se reproduire dans de nombreux quartiers résidentiels ainsi que le long des rivières et ruisseaux.

Photo : VNA/CVN

Đak Lak : le risque de catastrophe naturelle au niveau 4

À midi le 19 novembre, Hoàng Van Đai, directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique, a indiqué que, sous l’effet des fortes pluies, les niveaux d’eau sur la rivière Ba (Đak Lak) et la rivière Kôn (Gia Lai) continuaient de monter rapidement. À 11h00, le niveau de la rivière Ba à la station Cung Son dépassait de 3,65 m le seuil d’alerte 3, et à la station Phú Lâm il était supérieur de 0,83 m. Sur la rivière Ky Lô, à Hà Bang, l’eau dépassait le seuil d’alerte 3 de 4,13 m.

Selon la Compagnie hydroélectrique Sông Ba Ha (Đak Lak), à 14h40, le barrage enregistrait un débit de déversement record de 14.740 m3/s, le plus élevé depuis la mise en service de l’usine en 2009.

À 09h00 le 19 novembre, le Centre national de prévision hydrométéorologique a émis un avis de risque de catastrophe naturelle de niveau 4 pour la zone orientale de la province de Đak Lak. Il s’agit d’un niveau d’alerte extrêmement grave, déclenché lorsque la région est confrontée à une combinaison dangereuse : crues importantes, crues soudaines et glissements de terrain, susceptibles de causer de lourds dommages en vies humaines, en biens et aux infrastructures.

Actuellement, le risque de crues soudaines sur les petits cours d’eau et de glissements de terrain sur les pentes abruptes dans le Centre et sur les Hauts plateaux est très élevé.

Selon la Station hydrométéorologique de Đak Lak, au cours des dix dernières heures (à compter jusqu’à 05h00 le 19 novembre), la partie orientale de la province a connu des pluies très fortes à exceptionnellement fortes. Les précipitations record enregistrées dans certaines zones ont dépassé 700 mm, provoquant des inondations localisées, des glissements de terrain et l’interruption du trafic dans de nombreuses communes, des régions montagneuses jusqu’aux plaines côtières.

Les inondations ont causé de lourds dégâts aux habitations et aux cultures. Environ 1.000 ha de cultures ont été submergés et détruits ; plus de 300 têtes de bétail et environ 5.000 volailles ont été emportées.

Dix morts à Khánh Hoà à cause des pluies et inondations

Lors de cet épisode de pluies et d’inondations dangereuses et étendues, la province de Khánh Hoà subit de lourds dégâts humains et matériels. Selon le Comité populaire provincial, jusqu’à 06h00 le 19 novembre, les intempéries ont fait 10 morts, 2 disparus et 20 blessés. Parmi eux, l’éboulement au col de Khánh Lê, survenu le 17 novembre, a causé la mort de 6 personnes.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 19 novembre, la situation des inondations à Khánh Hoà restait complexe, notamment dans les communes de Tây Khánh Son, Ninh Hòa et Hòa Tri. Les eaux de crue violentes ont envahi les zones résidentielles, entraînant des risques de glissements de terrain et l’isolement de nombreux foyers.

Auparavant, dans le quartier de Tây Nha Trang, le pont Phú Kiêng a été complètement emporté par les eaux de crue, causant des dégâts estimés à environ 900 millions de dôngs. Au moment des faits, heureusement, aucune victime n’a été recensée.

Dans la matinée du 19 novembre, certaines zones du quartier de Nam Nha Trang ont été submergés jusqu’à près de 2 m, entraînant l’isolement de plusieurs zones, notamment les quartiers résidentiels de Vinh Xuân, Phuoc Son, Phuoc Thuong, Phuoc Ha, Thái Thông 1, Thái Thông 2, Thuy Tú, Đât Lành…

Face à la situation complexe et dangereuse des inondations, les opérations de sauvetage et de secours à Khánh Hoà ont été déployées de manière urgente, malgré les conditions météorologiques défavorables et la montée continue des eaux.

Huê subit sa quatrième inondation en un mois

Après avoir traversé trois crues historiques fin octobre et début novembre, les habitants de Huê sont de nouveau confrontés à des inondations étendues ces derniers jours. Les prévisions pour le 19 novembre annoncent encore des pluies modérées à fortes. À partir du 20 novembre, les pluies devraient diminuer, mais certaines zones continueront de connaître des précipitations modérées à fortes.

Née et ayant grandi à Huế, Đông Thi Hô Vy (née en 1987) se souvient seulement que sa localité avait connu deux crues historiques en 1999 et 2003. Cependant, observer plusieurs inondations sévères en l’espace d’un mois, comme récemment, est une première pour elle.

Photos : Đông Thi Hô Vy-VNA/CVN

À Đà Nang, une tornade a frappé, dans la soirée du 16 novembre, le quartier de Huong Trà, causant des dégâts importants malgré sa courte durée de 2 à 3 minutes.

Trân Trung Hâu, président du Comité populaire du quartier de Huong Trà, a indiqué que, selon les premières statistiques, environ 28 maisons ont été partiellement détruites, la majorité étant situées dans le quartier de Hoà Lang où 15 foyers ont été touchés. La tornade a également causé des dégâts notables en traversant la commune de Chiên Đàn, avec deux personnes dans le village de Truong My gravement blessées.

Auparavant, un glissement de terrain dans la zone du ruisseau Azat, village de Put, avait provoqué la panique lorsque des millions de mètres cubes de terre et de rochers se sont effondrés depuis une colline, faisant 3 disparus. Le 19 novembre, les autorités poursuivaient les opérations de recherche sur le site, mais les efforts étaient compliqués par de nouveaux glissements de terrain.

Dans la province de Quang Tri, un glissement de terrain dangereux s’est produit le 17 novembre lorsqu’une rangée de maisons dans le quartier 3A, commune de Khe Sanh, s’est effondrée subitement. Face au risque de nouveaux glissements, la commune a évacué 11 foyers regroupant 45 habitants vers le domicile de leurs proches pour les mettre en sécurité.

Pham - An - H. Phuong/CVN