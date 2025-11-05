Huê : plus de 329 milliards de dôngs reçus pour réparer les dégâts des inondations

Selon le Comité directeur de la défense civile de Huê, la ville a reçu à ce jour plus de 329 milliards de dôngs (12,5 millions de dollars) du budget central, du Front de la Patrie et d’autres localités pour aider à remédier aux conséquences des récentes pluies et crues.

Photo : Mai Trang/VNA/CVN

Parmi ces aides, 250 milliards de dôngs proviennent du budget de l’État, dont 150 milliards accordés en urgence (décision n°2400/QĐ-TTg du 29 octobre 2025) et 100 milliards supplémentaires (décision n°2438/QĐ-TTg du 1er novembre 2025).

Le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a mobilisé plus de 75 milliards de dôngs, dont plus de 55 milliards collectés par des organisations et individus via des antennes locales du FPV, et 20 milliards du Comité central d’appel à la solidarité. Les provinces de Dak Lak et Khanh Hòa ont également offert 4 milliards.

Les intempéries récentes ont causé de lourds dommages à Huê. La ville, aux ressources limitées, a sollicité un appui supplémentaire du gouvernement : 130 tonnes de semences de riz et 800 milliards de dôngs pour restaurer les infrastructures, cultures et moyens de subsistance.

Huê demande en outre 650 milliards pour reloger d’urgence les foyers menacés par des glissements de terrain, 900 milliards pour la troisième phase de la construction de la digue de protection contre les vagues au port de Chân Mây, environ 3.000 milliards pour des canaux d’évacuation des crues et ouvrages côtiers, ainsi que 75,6 milliards pour la protection et la restauration des forêts de protection et en amont.

VNA/CVN