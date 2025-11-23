Médias internationaux

Le gouvernement vietnamien intensifie ses efforts pour faire face aux inondations

Les médias internationaux suivent de près les graves inondations touchant les provinces de Gia Lai, Dak Lak et Khanh Hoa, frappées ces derniers jours par des pluies torrentielles et des crues soudaines. Des agences telles que Reuters, l’AFP, AP et d’autres organes de presse étrangers soulignent l’ampleur des pertes humaines, matérielles et agricoles.

Selon Reuters, citant l’Autorité de gestion des digues et des risques de catastrophes, le nombre de victimes des inondations et glissements de terrain dans le Centre du pays est passé à 55 morts et 13 disparus dans la matinée du 22 novembre. Les précipitations ont dépassé 1.900 mm en une semaine dans plusieurs zones. L’agence britannique rappelle que cette région - importante ceinture de production de café et destination balnéaire - est régulièrement exposée aux tempêtes et crues.

Photo : VNA/CVN

Le groupe médiatique allemand DW rapporte les déclarations du vice-Premier ministre vietnamien Hô Quôc Dung, selon lesquelles les autorités locales ont mobilisé l’armée, la police et les forces de sécurité pour évacuer les habitants. L’armée vietnamienne déploie divers moyens - bateaux, embarcations et hélicoptères - afin d’atteindre les zones isolées.

Channel News Asia (Singapour) indique que les équipes de secours doivent accéder à chaque foyer, allant parfois jusqu’à briser fenêtres et toits pour sauver les personnes piégées.

Parallèlement, de nombreuses organisations internationales et ONG se sont rapidement mobilisées. The Diplomat indique que l’UNICEF, l’OIM, ainsi que des partenaires des États-Unis, de l’Union européenne, du Japon, de la République de Corée et de l’Australie ont envoyé des aides matérielles, financières et techniques dans les zones sinistrées. La coordination entre le gouvernement vietnamien et la communauté internationale est jugée réactive et efficace.

En Australie, ABC News a diffusé des images de la Télévision vietnamienne montrant l’évacuation de résidents perchés sur les toits et les efforts continus des sauveteurs malgré des conditions météorologiques défavorables.

Au niveau national, le gouvernement vietnamien a approuvé un paquet d’aide d’urgence de 700 milliards de dôngs, tandis que le Front de la Patrie et ses antennes ont mobilisé plus de 2.800 milliards de dôngs à la mi-journée du 22 novembre pour soutenir les populations sinistrées.

La communauté internationale salue la réaction rapide, la direction déterminée et la coordination efficace des forces vietnamiennes face à cette catastrophe.

VNA/CVN