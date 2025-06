La presse pour l'étranger, une composante indissociable de la diplomatie vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, née du désir ardent d’indépendance nationale, la presse révolutionnaire a toujours accompagné la cause révolutionnaire de la nation. Dans ce cadre, la presse pour l'étranger s’est affirmée comme un acteur clé dans la promotion de l’image du Vietnam à l’international et dans le rapprochement entre le pays et le monde. Elle ne se limite plus à la simple communication, mais joue un rôle dynamique dans la diffusion de l’image d’un Vietnam pacifique, stable, en pleine intégration et développement. Elle contribue également à défendre les intérêts nationaux en réfutant rapidement les informations fausses ou déformées.

Pionnière dans l’affirmation des positions constantes du Vietnam en matière d’indépendance, de souveraineté et d’intégrité territoriale, la presse pour l'étranger a brillamment couvert des événements majeurs tels que la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020, le sommet États-Unis - République populaire démocratique de Corée (RPDC) à Hanoï, la COP26 ou encore le mandat du Vietnam au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non permanent. Ces réalisations témoignent de la maturité et des compétences de la presse pour l'étranger vietnamienne. Dans un contexte où l’information devient une ressource stratégique, elle doit être considérée comme une force de premier plan au service du rayonnement du pays.

Photo : MAE/CVN

Face à l’évolution rapide de l’écosystème médiatique mondial avec le développement des technologies, la presse pour l'étranger bénéficie de nombreuses opportunités de diffusion rapide et efficace à travers le monde. Toutefois, elle doit aussi faire face à la désinformation, à la prolifération des fake news et à une concurrence féroce en matière d’influence et de fiabilité. Il est donc indispensable qu’elle soit rapide dans l’accès et le traitement de l’information, ferme dans la volonté politique, compétente dans les technologies de communication modernes, et notamment dotée d’un esprit critique affûté et d’une forte conscience professionnelle.

La vice-ministre a souligné que les journalistes de la presse pour l'étranger sont de véritables "diplomates de la plume". Ils doivent faire preuve de professionnalisme, de courage, de modernité et de loyauté envers la vérité et les valeurs humaines.

Photo : Truong Trân/CVN

Elle a également appelé les autorités compétentes à accorder davantage d’attention à la presse pour l'étranger, à travers des politiques de formation, d’investissements technologiques et des opportunités de coopération internationale. Des conditions de développement favorables permettront à cette presse de pleinement jouer son rôle dans le renforcement du prestige du Vietnam sur la scène mondiale.

La vice-ministre a exprimé son espoir de voir la presse pour l'étranger continuer à se développer, contribuant activement à promouvoir l’image du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN