Intelligence artificielle et transformation numérique des organes de presse vietnamiens

Lors de la 4 e session du Forum national de la presse 2025, consacrée à l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique des organes de presse vietnamiens, les participants ont souligné que l’IA ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur.

>> VNA, 80 ans au cœur de la presse révolutionnaire vietnamienne

>> Le président vietnamien souligne le rôle de la presse dans la nouvelle ère

Photo: VNA/CVN

L’IA permet d’améliorer la qualité des contenus, d’accroître l’impact social et de mieux répondre aux besoins d’information du public.

Une enquête menée par l’Institut d’étude des politiques et de développement de la communication (IPS), l’Association vietnamienne des journalistes et l’Association vietnamienne des communications numériques, révèle que plus de 60% des organes de presse ont appliqué ou prévoyaient d’appliquer l’IA en 2024, soit le double par rapport à 2023. Toutefois, ces usages se concentrent encore sur la production de contenu : suggestion de titres, synthèse, vérification, traduction, création d’images ou de vidéos.

L’application de l’IA à des domaines stratégiques comme l’analyse du lectorat ou le développement commercial reste limitée. Les outils les plus utilisés sont ChatGPT, Gemini, Copilot ou des logiciels internes, souvent en version gratuite ou avec un investissement modeste.

Pour tirer parti de l’IA, les organes de presse doivent adopter une approche globale : stratégie d’application, plan d’investissement technologique, gestion des risques, et encadrement éthique. Il a été proposé que l’Association vietnamienne des journalistes élabore un code de conduite pour une utilisation responsable de l’IA.

L’IA représente une opportunité majeure pour renforcer la productivité et créer de nouvelles expériences pour les lecteurs, mais les défis restent nombreux : manque de stratégie et risque de désinformation…

VNA/CVN