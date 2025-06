Innover pour durer : la presse à l’ère numérique

À l’ère du numérique et de l’IA, la presse vietnamienne se transforme pour répondre aux attentes d’un public exigeant. Portée par de nouveaux formats, des outils intelligents et une pensée critique renouvelée, elle repense ses modèles pour bâtir un écosystème durable et crédible.

La transition vers le modèle multiplateforme s’accompagne de nombreux défis. Les attentes du public en matière d’information se renforcent, tandis que la diversité des sources complique la fidélisation des lecteurs. Les journalistes et rédactions doivent donc s’adapter à ces exigences multiples et mouvantes.

Cette nouvelle ère offre de grandes opportunités, mais aussi des obstacles majeurs. La concurrence entre médias repose désormais sur la capacité à transmettre des informations pertinentes, fiables et attractives, condition essentielle pour gagner la confiance du public et assurer des revenus durables.

Aujourd’hui, la jeune génération de reporters s’appuie sur des outils technologiques avancés et multiplateformes, tandis que le public exige des contenus à la fois utiles, réactifs et captivants.

La pensée critique demeure la qualité première du journaliste. Après cent ans d’évolution, la presse révolutionnaire vietnamienne est devenue professionnelle, moderne et profondément humaniste. Pourtant, certains restent enfermés dans une vision étroite, loin des préoccupations réelles des citoyens. Pour captiver l’attention, il faut s’immerger dans la vie quotidienne et traiter des questions sociales urgentes.

La force d’un reportage réside d’abord dans son angle et son style distinctifs. L’orientation stratégique des rédactions est cruciale. Face aux enjeux, le correspondant doit enquêter, analyser et proposer des solutions concrètes. La valeur ajoutée réside dans cette capacité à offrir un traitement responsable, nuancé et constructif de l’information.

Une rédaction solide et des professionnels engagés doivent savoir dépasser la simple narration des faits pour analyser, commenter et orienter l’opinion publique de manière positive et convaincante.

Nous avons toujours besoin des dernières nouvelles, d’enquêtes exclusives, de reportages d’investigation. Mais la presse de l’intelligence et des solutions met également l’accent sur la capacité à détecter, évaluer, prévoir et proposer une lecture responsable et orientée des événements brûlants.



À l’heure d’une mutation technologique accélérée, la transformation numérique devient un levier clé pour dynamiser l’industrie des contenus au Vietnam. Des outils comme l’intelligence artificielle (IA), le big data (mégadonnées) et le cloud computing (informatique en nuage) permettent aux rédactions de produire plus efficacement, tout en optimisant la gestion et la diffusion de l’information.

Ces innovations offrent une personnalisation accrue des contenus et ouvrent de nouvelles perspectives économiques, à travers la publicité et les abonnements en ligne ainsi qu’une diversité de formats : vidéo, podcast, événements interactifs. Le journal en ligne VietnamPlus (relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information - VNA) illustre parfaitement cette dynamique. Il est pionnier dans l’application de l’IA depuis 2015, avec ses graphiques automatisés, son chatbot d’actualités et son interface personnalisée.

Les plateformes numériques élargissent les canaux de diffusion, intensifient les interactions avec le public et favorisent des modèles économiques taillés pour les environnements connectés. Elles contribuent aussi à une meilleure qualité éditoriale, grâce à des outils de vérification, de détection des fausses nouvelles et d’analyse des besoins des lecteurs.

Cette digitalisation renforce la confiance du public, accroît l’efficacité de la distribution et ouvre des perspectives internationales. L’information dépasse aujourd’hui les frontières, permettant à la presse nationale de toucher une audience mondiale.

La presse révolutionnaire vietnamienne opère une mutation profonde grâce au modèle de rédaction convergente, unifiant presse écrite, télévision, médias numériques et réseaux sociaux. Ce système intégré assure une diffusion rapide, diversifiée et interactive.

L’IA joue un rôle central en automatisant la production, en analysant les données massives et en personnalisant les contenus selon les profils de lecteurs, tout en renforçant la lutte contre la désinformation.

Ces plateformes favorisent un écosystème dynamique, garantissant une forte présence en ligne. Ces évolutions modernisent le journalisme et renforcent la souveraineté de l’information dans un monde numérique.

Dans ce contexte, le journalisme multiplateforme ne se réduit pas à une simple évolution technique, mais incarne une vision stratégique ambitieuse : faire de la presse un levier pour créer un espace public dynamique, stimuler l’innovation et renforcer la cohésion sociale dans une nouvelle phase de développement national. Souvent confondu avec le journalisme multimédia ou intégré, le multiplateforme se distingue par sa capacité à s’adapter aux exigences actuelles de diffusion et d’interaction.

Au début de la transformation numérique, les rédactions se sont d’abord concentrées sur la conversion des contenus imprimés en versions électroniques. Puis, l’ajout d’images, de vidéos et d’infographies interactives a marqué l’avènement du journalisme multimédia, rendant les contenus plus attractifs.

Avec la généralisation des smartphones, la montée en puissance des réseaux sociaux et des technologies de personnalisation, les attentes ont évolué. Le multiplateforme impose désormais une organisation et des processus adaptés, exigeant la production de contenus variés, optimisés pour des canaux multiples : sites web, applications mobiles, YouTube, TikTok, podcasts et réseaux sociaux.

Ce modèle ne se limite plus à un seul canal, mais construit une architecture de contenu distribuée, où chaque plateforme devient un point de contact stratégique. Cela nécessite d’adapter les formats aux spécificités des utilisateurs et aux algorithmes propres à chaque support. Par exemple, un article publié sur un site web privilégie la profondeur, tandis que les contenus sur TikTok doivent être courts, visuels et captivants.

Enfin, le journalisme multiplateforme requiert un modèle de production intégré et souple. Là où le processus traditionnel se limitait à la rédaction, la relecture et la publication, certaines rédactions adoptent désormais une approche collaborative. Les équipes de production, d’édition, de data et de réseaux sociaux collaborent étroitement pour concevoir et diffuser des productions ajustées à chaque environnement numérique.

