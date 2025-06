Centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne

Le chef du PCV appelle la presse à affirmer son rôle pionnier dans la nouvelle ère

Le matin du 21 juin à Hanoï, une cérémonie a été organisée pour célébrer le centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (1925-2025), en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, d’autres dirigeants du Parti, de l'État, ainsi que de nombreux journalistes et délégués nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé par la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que l’Association des journalistes du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les 100 ans d’histoire de la presse révolutionnaire vietnamienne témoignent de son rôle essentiel dans la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que dans la construction et la défense du pays. Face aux évolutions complexes du monde, la presse demeure une force pionnière dans la défense des fondements idéologiques du Parti, le renforcement du consensus social et la diffusion de l’aspiration au développement.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a appelé la presse vietnamienne à affirmer son rôle de pilier dans le domaine idéologique et son rôle de pionnier dans le domaine culturel, à promouvoir l’innovation et l’inspiration à s’engager, et à évoluer sans cesse vers un journalisme professionnel, humaniste et moderne. Elle doit être la voix du Parti, de l'État, un forum fiable pour le peuple, un pont entre la volonté du Parti et le cœur du peuple, en transmettant fidèlement les orientations du Parti et en reflétant les préoccupations légitimes de la population.

Photo : VNA/CVN

Les journalistes doivent faire preuve de responsabilité politique et sociale, d’éthique et de compétence professionnelle, et de courage pour affronter les dérives, tout en s’adaptant activement à la transformation numérique. La presse doit maîtriser les technologies modernes, renouveler sa pensée, renforcer sa présence sur les réseaux sociaux et affirmer son rôle dans l’espace médiatique global.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a également souligné la nécessité de rationaliser le système médiatique pour en améliorer l’efficacité et éviter les chevauchements fonctionnels, de perfectionner le cadre juridique en matière de presse, de développer des agences et groupes de presse nationaux clés qui jouent un rôle important dans l’orientation de l’information, et de disposer de mécanismes appropriés pour accélérer le développement de la presse révolutionnaire.

Photo : VNA/CVN

En conclusion, il a affirmé que la presse révolutionnaire vietnamienne doit continuer à se développer vigoureusement, affirmant son rôle pionnier sur le plan idéologique et culturel, au service du développement national, contribuant à réaliser l’objectif de construire un Vietnam puissant, prospère et durable dans cette nouvelle ère de progrès national.

VNA/CVN