Renforcer les capacités de réponse aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

Le Vietnam, par l'intermédiaire de l'Agence vietnamienne de sûreté et de contrôle des radiations et de l'énergie nucléaire (VARANSAC), s'est activement engagé dans l'Initiative relative aux centres d'excellence pour la réduction des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Cette collaboration avec divers ministères et organismes vise à renforcer les capacités nationales en matière de prévention, de détection et de préparation face aux menaces CBRN.

Pham Van Toàn, directeur adjoint de la VARANSAC, a précisé que le Vietnam est membre de l’Initiative relative aux centres d'excellence CBRN en Asie du Sud-Est depuis 2011. Jusqu’en 2025, le pays aura participé à la mise en œuvre de 22 composantes de cette initiative.

Parmi les projets à venir, le projet N°98, axé sur le renforcement des capacités de préparation en matière de réponse médicale d’urgence face aux incidents CBRN en Asie du Sud-Est, est un nouveau programme prévu pour la période 2025-2027. Raquel Duarte Davidson, cheffe de l’équipe d’experts du projet N°98, a indiqué que ses activités visent à améliorer la préparation et la réponse médicale d’urgence liées aux risques CBRN dans les pays partenaires d’Asie du Sud-Est. L'objectif est de réduire les conséquences sanitaires en cas d’incidents, de crises ou d’événements CBRN.

Auparavant, au premier trimestre 2025, le Vietnam avait achevé le projet N°81 sur le renforcement de la biosécurité en Asie du Sud-Est (BIOSEC). John Jones, chef de l’équipe d’experts du projet, a précisé que ce projet s’était déroulé de 2020 à fin 2024. Il a permis aux pays participants d’évaluer ensemble la mise en œuvre des activités et les résultats obtenus, de tirer des enseignements des succès et de formuler des recommandations pour les futurs projets.

Pham Van Toàn a également révélé que dans le cadre du projet N°98, le Cambodge avait proposé d'organiser prochainement des exercices conjoints de simulation d’incidents radiologiques et nucléaires, en particulier ceux de nature transfrontalière. Cette initiative renforcerait la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, tout en établissant un mécanisme de coordination entre Vietnam, Laos et Cambodge.

Lancée par l’Union européenne en 2010, l’Initiative relative aux centres d'excellence CBRN vise à atténuer les risques liés aux matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, à renforcer l’état de préparation et à favoriser une culture et une gouvernance axées sur la sécurité. Cela se traduit par la mise en place de structures de coordination et de gouvernance aux niveaux national et régional. Actuellement, l’Initiative regroupe 64 pays répartis dans huit régions du monde.

